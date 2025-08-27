"حوار".. منصة حكومية لتحويل أفكار الشباب إلى قرارات تنفيذية

أكدت مروة عبد المعطي، مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق منصة "حوار" جاء بتوجيه مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من المنصة هو وضع أفكار الشباب في قلب صناعة القرار.

وأضافت عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، أن الدولة تسعى من خلال المنصة إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة، قائلة: "أفكار الشباب مبقتش على الهامش، بقت في قلب القرار.. الدولة بتسمع وبتكرم كل فكرة".

وأوضحت أن المنصة لا تكتفي بتلقي المقترحات فقط، بل تقوم الجهات المعنية بدراسة الأفكار بعناية، ويتم اختيار الأفكار المبتكرة والقابلة للتنفيذ، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيقها على أرض الواقع، مما يسهم في تطوير مؤسسات الدولة وخدماتها.