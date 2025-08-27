قرار مفاجئ من برونو فيرنانديز بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي، عن موقف البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى الدوري السعودي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن برونو فيرنانديز منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي عقب نهاية الموسم الحالي (2025-2026)، رغم رفضه عرضاً بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني من الهلال هذا الصيف، مٌقسمة على 3 مواسم.

وأضافت، أن برونو فيرنانديز يُفضل البقاء في صفوف مانشستر يونايتد حتى خوض بطولة كأس العالم 2026 مع البرتغالي، ثم يبدأ خوض تجربة جديدة.

وتابعت، أن الهلال ليس النادي السعودي الوحيد الذي يرغب في ضم برونو فيرنانديز، حيث يحظى اللاعب أيضًا باهتمام النصر والاتحاد.

ويمتد عقد برونو فيرنانديز مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية موسم 2026-2027.