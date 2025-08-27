قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمهات مصر: تكريم الطفلة هايدي رسالة لتربية الأبناء على الحب والأخلاق الحميدة

تكريم الطفلة هايدي
تكريم الطفلة هايدي
ياسمين بدوي

أعربت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، عن تقديرها لتكريم المجلس القومي للطفولة والأمومة للطفلة "هايدي محمد أحمد نسيم"، وتنصيبها سفيرة المجلس للرحمة تقديرًا لموقفها الإنساني النبيل، مؤكدة أن هذا النموذج يعكس قيمة التربية السليمة التي تبدأ من الأسرة وتتكامل مع المدرسة ودور المعلم داخل الفصل.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، في بيان لها ، أن اتحاد أمهات مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بتسليط الضوء على النماذج الإيجابية من أبنائنا وبناتنا، لما تمثله من قدوة في نشر قيم الرحمة، والعطاء، والأخلاق الحميدة، التي تحتاجها مجتمعاتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، إلى أن تربية الأبناء منذ الصغر على الحب، والاحترام، والإيثار، تعد حجر الأساس في بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، مؤكدة أن دور المدرسة والمعلم داخل الفصل لا يقتصر على التعليم فحسب، بل يمتد ليكون شريكًا حقيقيًا في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية وتعزيز روح الانتماء والتعاون بين الطلاب.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور على أن هذه المواقف الإنسانية الملهمة، مثل موقف الطفلة هايدي، يجب أن تكون دافعًا لكل أسرة لتنشئة أبنائها على قيم الخير، حتى نرى أجيالًا أكثر وعيًا، وأكثر التزامًا بأخلاقيات الرحمة والتعاون، وصولًا لمجتمع متماسك يسوده الحب والاحترام.


وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو ظهر خلاله صغيرة تدعي "هايدي"  تنازلت عن شراء كيس شيبسي من سوبر ماركت؛ وذلك من أجل مساعدة أحد المحتاجين وإعطائه المال، في مشهد وصفه المتابعون بأنه يجسد معنى العطاء الحقيقي.

وكرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة "الطفلة هايدي محمد احمد نسيم" وتم تنصبها سفيرة المجلس للرحمة وذلك تقديراً لموقفها النبيل، حيث استقبلتها وأسرتها اليوم الاربعاء بمقر المجلس، واهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الهدايا العينية تكريماً لها.


وأعربت "السنباطي" عن تقديرها للموقف الإنساني الذي قامت به الطفلة الصغيرة، حين فضّلت أن تمنح ثمن كيس شيبسي لأحد المواطنين في الشارع تعاطفًا معه، مؤكدة فخرها بهذا التصرف العفوي الذي لاقى إعجاب الجميع، وموجهة التحية لأسرتها التي غرست في ابنتهم قيم البذل والعطاء والإيثار، مشيرة الى انها ستحرص على الحضور معها فى أول يوم دراسي لها بالمدرسة لتكريمها وسط زملائها.

وأشارت "السنباطي" الى ان ما قامت به الطفلة يعكس قيمًا تربوية وإنسانية رفيعة يجب أن تُحتذى، لافتة إلى أن المجلس يتبنى دائمًا دعم النماذج الإيجابية من الأطفال، وتكريمهم لتعزيز روح المبادرة والرحمة في نفوس النشء، مؤكدة على دور المجلس بدعم القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ التربية الصحيحة، إيمانًا بأن بناء الإنسان الواعي هو الأساس المتين لنهضة المجتمع واستقراره، فغرس قيم الاحترام، والتعاون، والمسؤولية، إلى جانب التربية السليمة المبنية على الأخلاق والمعرفة، يشكّل الدرع الواقي للأجيال الناشئة.


 
وقالت "السنباطي" إن العطاء لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فحسب، بل يشمل كل أشكال المساندة المعنوية والإنسانية التي تُدخل السرور على القلوب وتخفف من معاناة الآخرين، فيما تظل الرحمة هي الأساس الذي يضبط تعاملاتنا ويجعلنا أكثر قربًا من بعضنا البعض وأكثر التزامًا بواجباتنا المجتمعية.

اتحاد أمهات مصر اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أولياء الأمور هايدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

البلوجر مداهم

رفض استئناف البلوجر مداهم واستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

مجلس الدولة

مجلس الدولة يعلن موعد إجراءات تعيين المندوبين المساعدين دفعتى 2020-2021

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

بالصور

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد