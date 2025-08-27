قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
محافظات

تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة.. بينما غادر 11 سفينة، كما بلغ إجمالي السفن المتداول عليها بالميناء 23 سفينة.


وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25982 طنا تشمل : 4400 طن مولاس و 1333 طن أسمنت معبأ و 4000 طن يوريا و 15620 طن كلينكر و 629 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 68147 طنا تشمل : 12329 طن خردة و 6818 طن حديد و 10200 طن سكر و 25500 طن فول صويا و 6487 طن قمح و 6813 طن ابلاكاش..


كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1013 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 304 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3696 حاوية مكافئة .. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 30724 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52836 طنا.


كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1200 طن قمح متجها إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4280 حركة.
 

ميناء دمياط الحاويات الترانزيت صومعة الحبوب والغلال

