حين يكتب الحب.. ريم مصطفى تشارك فى أحدث بطولاتها السينمائية

وقعت الفنانة ريم مصطفى بطولة الفيلم السينمائي الجديد “حين يكتب الحب”.

ويشارك ريم مصطفى بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم، من بينهم معتصم النهار، وأحمد الفيشاوي، وجميلة عوض، وشيري عادل، وسوسن بدر، ونانسي صلاح، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى.

ريم مصطفى فى فيلم “أهل الكهف”

ويعيد الفيلم ريم للبطولات السينمائية بعد آخر أفلامها “أهل الكهف” مع المخرج عمرو عرفة والسيناريست أيمن بهجت قمر، والنجوم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل وعدد كبير من النجوم.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي تمردت فيه على طبيعة الشخصيات التي تقدمها وقررت الدخول في عالم جديد عليها تماماً خلال شخصية آمنة السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجها الذى لعب شخصيته عمرو سعد وبين مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـ فتحية – حبه القديم - والتي ادعى الجارحي قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع أخوه زوجها، وزوجة حماها الراحل.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.