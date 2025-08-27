قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
أحمد زعيم: سعيد بنجاح "إنت مين" لنوال الزغبي وانتظروني مع وائل جسار وإليسا

أحمد إبراهيم

عبر الفنان الملحن والمطرب أحمد زعيم، عن سعادته بنجاح وبردود أفعال الجمهور تجاه أحدث ألحانه، "إنت مين" مع النجمة الذهبية نوال الزغبى، حيث تقترب الأغنية من 150 الف مشاهدة على اليوتيوب، فى أقل من 24 ساعة، واللحن من بين أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل عنوان "مشاعر".. أغنية "إنت مين" كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وماستر محمد جودة.

 وقد صرح زعيم بقوله: أغنية "إنت مين" ستايل مقسوم راقص، وهى من أهم أغنيات ألبوم النجمة نوال الزغبى الجديد، وسوف تلاقي تفاعلا واسعا من جمهورها في الوطن العربي.. وأضاف زعيم: سعيد أيضا بنجاحى معها فى أغنية "ماضى وفات" والتى طرحتها من نفس الألبوم الشهر الماضى، حيث تقترب الأن من 4 ملاين ونصف المليون مشاهد على اليوتيوب، الأغنية وهى كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح.

أعلن زعيم أنه خلال أيام سيتم طرح لحن جديد له مع النجم وائل جسار، من كلمات الشاعر الجديد أحمد أبو زهرة، وتوزيع موسيقى للشاب الصاعد أحمد على، وميكس وماستر أمير محروس.. وأضاف زعيم: هناك أيضا مفاجآت أخرى مع النجم راغب علامة، والنجمة إليسا، والنجم مدحت صالح، والنجم حميد الشاعرى، والنجمة رحمة رياض.. هذا بالإضافة إلى تقديمى أغنية جديدة بصوتى من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحانى وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح.

ومن ناحية أخرى.. شارك أحمد زعيم بأغنية "ملامحنا"من ألحانه، فى أول تعان بينه وبين الكينج محمد منير فى ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر أمير محروس.. وشارك أيضا مع النجم راغب علامة فى أغنية "ترقيص" كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع موسيقي عبد الفتاح علي، وميكس وماستر أمير محروس..كما شارك أيضا بأغنيتين من ألحانه فى ألبوم النجمة آمال ماهر الجديد "حاجة غير" الأولى "رقم واحد" من كلمات نادر عبدالله، وتوزيع أحمد أمين، والثانية "ليه سكتّوا" من كلمات نادر عبدالله، وتوزيع عمرو عبدالفتاح.

يذكر أن النجم أحمد زعيم طرح فى نهاية العام الماضى أغنيته الجديدة "حب تانى" وحققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب والسوشيال ميديا، وهى من كلمات الشاعر محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندى، وإشراف وتنفيذ saro، وإنتاج el adevino.. وأيضا واصل تألقه فى فبراير الماضى وتقديمه أغنية رومانسية ساحرة بعنوان "هد حيل"، من كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، ميكساج وماسترينج ماهر صلاح، ومن إخراج عمر أيمن، وإشراف وتنفيذ هاني صارو.

أحمد زعيم نوال الزغبى وائل جسار مدحت صالح حميد الشاعرى

