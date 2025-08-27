يد بيد.. مبادرة لمستقبل وطن لسداد ديون الغارمات

أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة جديدة تحت عنوان “يد بيد”، بدائرتي الشرابية والزاوية الحمراء، برعاية المهندس أحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيري بالحزب، وعضو مجلس النواب أمين مسعود.

وتهدف المبادرة إلى سداد ديون جميع الغارمات بالدائرة دون استثناء.

تشمل المبادرة الغارمات الصادر بحقهن أحكام قضائية واجبة النفاذ حتى 1 أغسطس 2025، ويشترط ألا تتجاوز قيمة الدين 20 ألف جنيه، كما أن القبول مقصور على أهالي الدائرة فقط.

وبالنسبة للتقديم فيتم إلكترونيًا حفاظًا على سرية البيانات، وباب التقديم مفتوح حتى 30 سبتمبر 2025.

خطوات التقديم

يتطلب التسجيل إدخال البيانات التالية:

الاسم الرباعي والرقم القومي.

العنوان وتفاصيل الدين (المبلغ – اسم الدائن – رقم التواصل).

بيانات أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

صورة بطاقة الغارمة وصورة من الحكم القضائي.

بعد التقديم، يتولى فريق متخصص مراجعة الطلبات والتحقق منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يبدأ سداد المديونيات فور الانتهاء من المراجعة.

وقال المهندس أحمد أمين مسعود: " المبادرة تنطلق من إحساسنا بالمسؤولية المجتمعية تجاه أهالينا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ونسعى لفتح صفحة جديدة للغارمات وأسرهن.”

وأضاف: “الغارمة هي أخت وأم وزوجة، ودعمها واجب إنساني. هدفنا أن نخفف المعاناة عن هذه الأسر التي تتحمل ضغوط الحياة بصبر وإصرار.”