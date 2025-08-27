رسائل هامة من رئيس الوزراء: مصر سباقة بدعم القضية الفلسطينية.. الذكاء الاصطناعي في المدارس.. وتفاصيل جديدة عن الإيجار القديم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من التفاصيل الخاصة، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، وأكد على الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في مؤسسات الدولة.

وكشف عن خطة الدولة والحكومة للإستمرار على معدلات النمو الإقتصادي الإيجابية، إضافة إلى تدريس مادة الذكاء الإصطناعي في المدارس.

مدبولي: مصر سباقة دائما في دعم القضية.. والشعب الفلسطيني يعلم الدور المصري

أكد أن هناك زيارة لرئيس وزراء فلسطين، وهذه الزيارة كان لها الأهمية في التنسيق بين مصر وفلسطين في الخطوات القادمة، وتم مناقشة تفاصيل خطة إعادة الاعمار.

وقال أنه عقب المفاوضات والمناقشات كان هناك زيارة شديدة الاهمية قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزيري الخارجية والتضامن، وكانت أمام معبر رفح.

وتابع أن الشعب الفلسطيني يعلم وقدم الشكر للشعب المصري على الدعم الذي تقدمة مصر، للشعب الفلسطيني، خاصة أن مصر كانت سباقة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

من بينها المطارات.. مدبولي: القطاع الخاص جدير بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات

أكد أن الدولة عملت على الإدارة والتشغيل لعدد من الأصول، مشيرا إلى أن دول العالم، تعطي المرافق الهامة ومنها المطارات للقطاع الخاص.

وقال إن الشركات العالمية، هي التي تدير المطارات، مؤكدا أن الدولة طرحت مطار برج العرب، على شركات متخصصة.

وتابع أن القطاع الخاص أجدر بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات، مؤكدا أن الدولة أعلنت عن خطتها، وهناك توجيهات لوزير الطيران بالعمل والتعاون مع تلك الشركات.

رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي

أكد أنه سيكون سيتم إضافة مادة الذكاء الإصطناعي لدراستها في المدارس خاصة للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس إهتمام الدولة بتعزيز المهارات الرقمية.

وقال أن مادة الذكاء الإصطناعي لن يتم إضافتها إلى المجموع الكلي للدرجات، لكنها ستكون مادة نجاح ورسوب، مؤكدا أن تلك الخطوة تستهدف تعزيز وعي الطلاب بالتقنيات الحديثة.

وتابع أن الذكاء الإصطناعي أصبح من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا ان إدخال هذه المادة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التحول الرقمي

رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية

أكد أن وضع الاقتصاد المصري جيد، والدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية.

مدبولي: خطة الاقتصاد حتى 2030 أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

أعلن أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية متكاملة تتضمن تصورًا واضحًا لنمو الاقتصاد المصري حتى عام 2030، مؤكدًا أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الخطة تستهدف وضع إطار شامل للتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، وستُطرح للنقاش في حوار مجتمعي يمتد لمدة شهرين؛ بهدف الاستماع إلى آراء الخبراء والمواطنين قبل اعتمادها رسميًا.

مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصاد

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، قائلاً: "الحمد لله عندنا مؤشرات إيجابية جيدة تعكس تحسن الاقتصاد المصري".

وأضاف أن معظم بنود الأداء الاقتصادي شهدت تحسنًا ملحوظًا، باستثناء بند واحد فقط، وهو إيرادات قناة السويس، متأثرةً بالظروف الاستثنائية الإقليمية والدولية، والتي أثرت على حركة الملاحة العالمية.

دعوة للمشاركة في صياغة المستقبل الاقتصادي

أكد أن الحكومة حريصة على مشاركة المجتمع في صياغة الرؤية الاقتصادية لمصر حتى 2030، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي المرتقب سيشمل ممثلين عن القطاع الخاص، والأكاديميين، والهيئات الاقتصادية، والمهنيين، لضمان شمولية الخطة وملاءمتها للواقع.

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

أكد أن الحكومة ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم، تمهيدًا لترتيب الأولويات في توفير الوحدات البديلة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن القرار الجديد ينص على آليات واضحة للتظلم، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الحالات.

مشروع قرار لتحديد آليات توفير وحدات بديلة

أشار إلى أن مشروع القرار الذي تعمل عليه الحكومة يشمل توفير وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين المتأثرين بنظام الإيجار القديم، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

إعادة إعمار الجنوب.. رئيس الوزراء: مصر تدعم لبنان بشكل كامل

قال إن اليوم شهد زيارة رئيس وزراء لبنان، وهي المرة الأولى له في مصر.

وأضاف أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة للغاية، ونحن حريصون على دعمه بشكل كامل، ونحن حريصون على سلامة أراضيه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر لإعادة إعمار الجنوب اللبناني، منوها بأن اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ستعقد خلال الفترة المقبلة.

الوزراء: تدبير اعتمادات مالية استثنائية لصيانة منشآت البنية التحتية الأساسية

قال إنه اجتمع مع وزيري التخطيط والمالية، من أجل متابعة موضوع تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة منشآت البنية التحتية الأساسية للدولة.

وأوضح أن تأمين الموارد المالية لصيانة تلك المشروعات القومية، سيساهم في منع وتفادي حدوث أي عارض سلبي.

وشدد على ضرورة تدبير اعتمادات استثنائية لصيانة تلك المشاريع.

مدبولي: الدولة تستعد لعرض رؤيتها الاقتصادية لصندوق النقد الدولي

كد على تميز العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على تقوية هذه العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة في الجانب الاقتصادي.

وأضاف: "هناك تأكيد دائم من الطرفين على عمق العلاقات، ونسعى باستمرار لتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين."

رؤية اقتصادية متكاملة لصندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح أن الحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة ستُعرض على المجلس في بداية شهر سبتمبر، تمهيدًا لتقديمها رسميًا إلى الصندوق. وأشار إلى أن هذه الرؤية ستُناقش مع مختلف الأطراف، وسيُخصص لها جدول زمني لجمع الآراء والمقترحات.

الإصلاحات الاقتصادية أساس الرؤية

أوضح أن الرؤية الاقتصادية التي سيتم طرحها لا تأتي من فراغ، بل ترتكز على سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة. كما تعتمد على أهداف واضحة، أهمها السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

الحوار الوطني والاستراتيجيات محور الخطة

أشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني، والاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدولة، شكلت الأساس لوضع هذه الرؤية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة والتقارير الداعمة لها في مؤتمر رسمي يُعقد مطلع سبتمبر.

تحسن اقتصادي.. و8.5 مليار دولار موارد في يوليو

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، كشف أن شهر يوليو الماضي شهد تحقيق موارد دولارية بلغت 8.5 مليار دولار أمريكي من مختلف قطاعات الدولة، من بينها تحويلات المصريين بالخارج. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ثقة المواطنين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات دولية بدأت تشيد بالأداء الاقتصادي لمصر.

مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة

أكد أن الحكومة تعتزم عقد اجتماعات موسعة مع رؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة؛ بهدف مناقشة سبل تعزيز المهنية الإعلامية، والتأكد من تداول المعلومات الصحيحة والمؤشرات الدقيقة التي تعكس الواقع دون تهويل أو تهوين.

وقال "مهم جدًا إننا نِطَّلِع بشكل دقيق على المؤشرات، ونتأكد إننا بنقدّم للمواطن صورة حقيقية عن الوضع، من غير مبالغة أو تشويش وهي دي مسؤولية الصحافة الوطنية."

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف أيضًا إلى تعزيز دور الإعلام في توعية المواطنين بالتحديات التي تمر بها الدولة، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدًا أن حرية الصحافة ركيزة أساسية، لكنها تتطلب في الوقت نفسه قدرًا عاليًا من المسؤولية المهنية.