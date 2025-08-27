قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
بمبلغ 30 مليون دولار .. كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في غزة
صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي
مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع
مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الدولية للقيادات الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة

الفنانة صفاء أبو السعود
الفنانة صفاء أبو السعود
أمل مجدى

زارت الفنانة صفاء أبو السعود، عضوة المجلس القومي للمرأة، جناح المجلس المشارك في معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، حيث تفقدت المعروضات المتنوعة التي أبدعتها السيدات المشاركات من مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال زيارتها للجناح، استمعت الفنانة صفاء أبو السعود إلى شرح السيدات المشاركات حول منتجاتهن، واهتمت بمعرفة تفاصيل صناعة كل منتج والجهد المبذول في إعداده، مشيدة بإبداعهن وتفانيهن في الحفاظ على التراث المصري وصياغته في صورة عصرية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

جودة المنتجات وتميز مستواها

وأعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن إعجابها الشديد بجودة المنتجات ومستواها المتميز، مشيدة بالإقبال الكبير من الزوار على جناح المجلس، والذي يعكس قدرة هذه المنتجات على المنافسة محليًا ودوليًا، ويجسد نجاح جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتسويق إبداعاتها.

وأضافت أن نجاح جناح المجلس في المعرض يؤكد حرص المجلس الدائم على إبراز التراث المصري الأصيل في صورة عصرية، بما يحقق للمرأة الاستقلال المالي ويعزز حضورها في الأسواق المحلية والدولية، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

يُذكر أن معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويقام بالشراكة مع بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

الفنانة صفاء أبو السعود ديارنا معرض المجلس القومي للمرأة مارينا 5 المعروضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

انغام

شيرين رضا لـ أنغام: ربنا يقويكي ويشفيكي ويخليكي لأولادك

ليلى زاهر

ليلى أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف عن معاناتها

انغام

نورتي مصر وقلوبنا كلها.. أحلام تدعم أنغام

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد