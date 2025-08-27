صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة

زارت الفنانة صفاء أبو السعود، عضوة المجلس القومي للمرأة، جناح المجلس المشارك في معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، حيث تفقدت المعروضات المتنوعة التي أبدعتها السيدات المشاركات من مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال زيارتها للجناح، استمعت الفنانة صفاء أبو السعود إلى شرح السيدات المشاركات حول منتجاتهن، واهتمت بمعرفة تفاصيل صناعة كل منتج والجهد المبذول في إعداده، مشيدة بإبداعهن وتفانيهن في الحفاظ على التراث المصري وصياغته في صورة عصرية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

جودة المنتجات وتميز مستواها

وأعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن إعجابها الشديد بجودة المنتجات ومستواها المتميز، مشيدة بالإقبال الكبير من الزوار على جناح المجلس، والذي يعكس قدرة هذه المنتجات على المنافسة محليًا ودوليًا، ويجسد نجاح جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتسويق إبداعاتها.

وأضافت أن نجاح جناح المجلس في المعرض يؤكد حرص المجلس الدائم على إبراز التراث المصري الأصيل في صورة عصرية، بما يحقق للمرأة الاستقلال المالي ويعزز حضورها في الأسواق المحلية والدولية، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

يُذكر أن معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويقام بالشراكة مع بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.