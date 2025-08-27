إقبال جماهيري واسع على مهرجان العلمين الجديدة.. وترقب لحفلي كايروكي وتوليت

قال عبد الرحمن الدروي، مراسل قناة الحياة، إن مهرجان مدينة العلمين الجديدة يشهد استمرارًا في الإقبال الجماهيري، حيث يحرص الزائرون على حضور الفعاليات التي تنظمها المدينة خلال موسم الصيف، وعلى رأسها الحفلات الغنائية المرتقبة، خاصة حفلتي فرقة كايروكي والمطربة توليت.

الزائرون يتفاعلون مع الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع ما يقدمه المهرجان من عروض فنية وثقافية، إلى جانب عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تستهدف جميع الفئات العمرية، مما يجعل العلمين الجديدة وجهة رئيسية للاستجمام والمشاركة المجتمعية خلال الصيف.

تنظيم متميز وردود أفعال إيجابية من الحضور

وأشار إلى أن فريق القناة رصد حالة من السعادة والرضا بين الزوار، الذين أشادوا بحسن التنظيم وسهولة الحركة داخل المدينة، مؤكدين أن مهرجان العلمين بات نموذجًا ناجحًا للمهرجانات الصيفية في مصر، يجمع بين الترفيه والثقافة في بيئة آمنة ومميزة.