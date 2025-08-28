طارق الشناوي: شيرين جعلت حياتها الخاصة جزءًا من روايتها الفنية

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن شيرين عبد الوهاب صاحبة صوت استثنائي دخل قلوب المصريين والعرب منذ ظهورها الأول، إلا أنها اختارت أن تدمج حياتها الخاصة مع مسيرتها الفنية وتطرح مشكلاتها على الملأ، وهو ما جعلها دائمًا في دائرة الجدل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، إلى أن شيرين كانت بنفسها من طلبت مشاركة الجمهور تفاصيل حياتها، مستشهدًا بلحظة إعلانها قص شعرها على الملأ، وما تلاها من تصريحات حول أزماتها الشخصية.

ولفت إلى الفارق بينها وبين فنانات مثل أمينة خليل وسلمى أبو ضيف، اللاتي يحرصن على إبقاء حياتهن الخاصة بعيدة عن الأضواء.



واسترسل:"شيرين هي التي طالبت من الناس أن تدخل في حياتها بعدما أعلنت أنها قامت بحلق شعرها، وهي التي طرحت مشكلاتها على العلن بإرادتها".



