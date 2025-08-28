قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد هجوم فيريرا.. خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة حسين لبيب مع الجزيري

رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت كواليس خاصة داخل نادي الزمالك، بعدما بادر حسين لبيب رئيس النادي بالتواصل مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، لاحتواء الأزمة التي فجرها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا عقب لقاء فاركو في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور :"لبيب حرص على "تطييب خاطر" اللاعب ودعمه نفسياً، مؤكداً له أن ما حدث سيتم احتواؤه سريعاً، مشدداً على أن مجلس الإدارة سيوجه تنبيهاً صارماً للمدير الفني بعدم تكرار الحديث عن تفاصيل غرفة الملابس في وسائل الإعلام"٠

وواصل :"وطلب رئيس الزمالك من الجزيري عدم الانخراط في أي تصريحات عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي لحين غلق الملف بشكل كامل".

وأكمل :"نفس الخطوات قام بها عبد الناصر محمد مدير الكرة، حيث أجرى مكالمة مماثلة مع المهاجم التونسي أكد خلالها دعم الجهاز الإداري له وحرص الجميع على استقرار الفريق".

واختتم :"من جانبه، أبدى الجزيري تفهماً لحديث رئيس النادي، وأكد التزامه بعدم إثارة الأزمة في العلن، لكنه أوضح أن محاميه ووكيله سيتواصلان مع الإدارة بشكل رسمي للوقوف على خلفيات تصريحات فيريرا وموقف النادي منها، حرصاً على وضوح الصورة الكاملة بشأن ما قيل في المؤتمر الصحفي،والذى أكد فيه المدرب أن سيف الجزيري لن يلعب معه مرة أخرى".

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

ترشيحاتنا

حريق هائل بالمحلة

إصابة 3 أشخاص في حريق هائل بمصنع كاوتش بقرية ميت الحارون بزفتى

حريق

السيطرة على حريق نشب في 3 منازل عشوائية بالقليوبية

حريق - أرشيفية

إخماد حريق في مدخنة مطعم شهير بـ حلوان

بالصور

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

طريقة عمل التومية

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

