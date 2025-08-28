بعد هجوم فيريرا.. خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة حسين لبيب مع الجزيري

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت كواليس خاصة داخل نادي الزمالك، بعدما بادر حسين لبيب رئيس النادي بالتواصل مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، لاحتواء الأزمة التي فجرها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا عقب لقاء فاركو في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور :"لبيب حرص على "تطييب خاطر" اللاعب ودعمه نفسياً، مؤكداً له أن ما حدث سيتم احتواؤه سريعاً، مشدداً على أن مجلس الإدارة سيوجه تنبيهاً صارماً للمدير الفني بعدم تكرار الحديث عن تفاصيل غرفة الملابس في وسائل الإعلام"٠

وواصل :"وطلب رئيس الزمالك من الجزيري عدم الانخراط في أي تصريحات عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي لحين غلق الملف بشكل كامل".

وأكمل :"نفس الخطوات قام بها عبد الناصر محمد مدير الكرة، حيث أجرى مكالمة مماثلة مع المهاجم التونسي أكد خلالها دعم الجهاز الإداري له وحرص الجميع على استقرار الفريق".

واختتم :"من جانبه، أبدى الجزيري تفهماً لحديث رئيس النادي، وأكد التزامه بعدم إثارة الأزمة في العلن، لكنه أوضح أن محاميه ووكيله سيتواصلان مع الإدارة بشكل رسمي للوقوف على خلفيات تصريحات فيريرا وموقف النادي منها، حرصاً على وضوح الصورة الكاملة بشأن ما قيل في المؤتمر الصحفي،والذى أكد فيه المدرب أن سيف الجزيري لن يلعب معه مرة أخرى".