بعد مسيرة مليئة بالإنجازات.. من هي بيترا كفيتوفا نجمة التنس المعتزلة؟

تصدرت نجمة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة الثانية عالميا سابقا وبطلة ويمبلدون مرتين، محركات البحث جوجل وذلك بعد اعتزالها رسميا، بعد خروج مبكر من بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، آخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم.

اعتزال بيترا كفيتوفا نجمة التنس العالمية

وجاء قرار الاعتزال عقب خسارة قاسية أمام الفرنسية ديان باري بمجموعتين دون رد (1-6 و0-6)، في مباراة لم تستغرق سوى 57 دقيقة.

وغادرت كفيتوفا، البالغة من العمر 35 عامًا، الملعب باكية، في مشهد مؤثر حضره عدد محدود من المشجعين بسبب ازدحام مروري حال دون امتلاء المدرجات، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الرياضية بـ"الوداع الحزين".

وقالت كفيتوفا وهي تغالب دموعها: "شكراً لكم على الحضور، كنت أتمنى أن أقدم عرضا أفضل، لكن كان من الصعب تقبل أن تكون هذه ربما آخر مباراة لي..إنها لحظة عاطفية صعبة، لكنني سعيدة أنني أنهيت رحلتي هنا، فقد كانت مسيرة طويلة ومذهلة".

مسيرة لامعة وتحديات قاسية

دخلت كفيتوفا عالم الاحتراف عام 2006، وحققت خلال مسيرتها إنجازات بارزة أبرزها الفوز ببطولة ويمبلدون مرتين، والتتويج ببرونزية أولمبية في ريو دي جانيرو 2016، إضافة إلى بلوغ نهائي أستراليا المفتوحة عام 2019 أمام اليابانية نعومي أوساكا.

لكن مشوارها لم يخلو من الصعوبات، ففي ديسمبر 2016 تعرضت لهجوم مسلح داخل شقتها من قبل رجل يحمل سكينا بحجة إصلاح سخان الماء، ما أسفر عن إصابات خطيرة في يدها اليسرى.

ورغم توقعات الأطباء باستحالة عودتها إلى الملاعب، تمكنت بعد خمسة أشهر فقط من استئناف مسيرتها، ووصفت نفسها آنذاك بأنها “محظوظة لكونها على قيد الحياة” وقد صدر بحق المعتدي حكم بالسجن ثماني سنوات في عام 2019.

تراجع التصنيف ونهاية المشوار

شهدت كفيتوفا في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في مستواها، إذ انخفض تصنيفها العالمي إلى المركز 543.

وعزت تقارير صحفية ذلك جزئيا إلى انشغالها بتجربتها الأسرية بعد إنجابها ابنها "بيتر" في يوليو 2024، إلى جانب سلسلة من النتائج المخيبة، حيث لم تحقق سوى سبعة انتصارات فقط خلال الموسم الحالي.