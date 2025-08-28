شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – عدد من الكتب الدراسية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





