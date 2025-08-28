بعد وفاة عروس حلوان .. كل ما تود معرفته عن حقن التجميل ومخاطرها

تصدر خبر وفاة إسراء الشهيرة بـ عروس حلوان مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك أثناء خضوعها جلسة تجميل بسيطة ضمن استعدادات الفرح.

كانت عروس حلون ذهبت إلي إحدى مراكز التجميل الكبيرة في منطقة المهندسين لكي تقوم بحقن التجميل البوتكس والفيلر ولكن كانت تتضمن هذه المنتجات مواد مغشوشة غير صالحة للإستخدام مما أدى إلي وفاة إسراء.



معلومات عن حقن التجميل



حقن التجميل طريقة شائعة لتحسين المظهر غير الجراحي، ويرجع رواج هذا الخيار إلى قصر فترة التعافي، وسرعة التعافي، ونتائجه الطبيعية. ومع ذلك، من المهم إدراك وجود مخاطر وآثار جانبية مرتبطة بهذه الإجراءات، يتمثل الخطر الأكثر شيوعًا في حقن التجميل في حدوث عدوى في موقع الحقن أو في الأنسجة المجاورة، قد تشمل الآثار الجانبية كدمات، وألمًا أثناء الاستخدام، واحمرارًا، وتورمًا، أو تنميلًا في منطقة قريبة من موقع الحقن (للأدوية المحقونة في الأعصاب)، وتندبًا (خاصةً عند استخدام الحشوات).

قد تشمل المضاعفات المحتملة الأخرى لحقن التجميل عدم تناسق ملامح الوجه؛ والنزيف؛ وتلف الأعصاب؛ وعدم اكتمال ملء التجاعيد؛ وتدلي الجفون؛ وضعف العضلات؛ أو تشوه شكل اليد، وهو نتيجة استخدام العديد من الحشوات. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون مشاكل الحقن ناتجة عن المادة المستخدمة.

هناك مخاطر وآثار جانبية يجب مراعاتها قبل الحصول على الحقن التجميلية

الحقن التجميلي إجراء طبي يُستخدم منذ عقود لتحسين المظهر الخارجي للمرضى، ويلجأ إليه غالبًا من يرغبون في تحسين ملامح وجوههم ، مثل من يعانون من تدلي الجفون أو ترهل الجلد، كما يمكن استخدام الحقن لتخفيف الخطوط والتجاعيد على الوجه والرقبة، ويمكن أن يساعد في تقليل المسام الواسعة وندبات حب الشباب. ومع ذلك، هناك مخاطر وآثار جانبية مرتبطة بهذا الإجراء يجب معرفتها قبل اتخاذ قرارك، تشمل هذه المخاطر العدوى في موقع الحقن، وظهور كدمات في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك حول العينين أو على الشفاه؛ والوفاة بسبب رد فعل تحسسي (مع أن هذا نادر جدًا)؛ وفقدان السمع المفاجئ (بسبب دخول فقاعات الهواء إلى قناة الأذن)؛ وتلف الأوعية الدموية في الوجه، مما قد يؤدي إلى تشوه دائم في الوجه، إذا كان لديك تاريخ من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، فإن خطر تلف الشرايين يزداد لديك بسبب هذه الحقن.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الصداع والألم والتورم والاحمرار في موقع الحقن أو الخدر في المنطقة المحقونة

تشمل الآثار الجانبية الصداع والألم والتورم أو الاحمرار في موضع الحقن والخدر في المنطقة المحقونة. ويمكن أن تحدث ليس فقط مع البوتوكس ولكن مع حقن الكولاجين وعلاجات تقليل التجاعيد الأخرى أيضًا. عندما نتحدث عن الآثار الجانبية للحقن التجميلية ، فإننا غالبًا ما نفكر فيها على مستوى سطحي: على سبيل المثال تساقط الشعر من أدوية العلاج الكيميائي أو حب الشباب من المضادات الحيوية مثل أكوتان (أيزوتريتينوين). ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أن هذه الأدوية لها مخاطر خفية - مخاطر قد تكون أبعد مدى مما كان يُعتقد سابقًا. ولهذا السبب يوجد قلق متزايد من أن الحقن التي يسعى إليها ملايين النساء والرجال لتقليل التجاعيد وتحسين الشفاه وترهل الجلد قد لا تكون آمنة كما كان يُعتقد سابقًا، ويأتي هذا التحذير من جانب الأطباء الذين يدرسون ليس فقط الآثار الجانبية الفورية ولكن أيضًا الأضرار المحتملة على المدى الطويل، مثل ضعف عضلات الوجه أو تغير لون الجلد.

المصدر: vitalitymd

