خدعة صحفية.. الكرملين يعلق علي تقرير نيوزويك بشأن طائرات استطلاع فوق ألمانيا

توقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الكرملين استكمال التحقيق في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "التيار الشمالي" وتحديد هوية الجناة والجهات التي تقف ورائه.

وقال الكرملين في بيان له : تقرير "نيويورك تايمز" حول طائرات استطلاع روسية مزعومة فوق ألمانيا خدعة صحفية أخرى ومن الصعب تخيل ذلك.

واضاف الكرملين قائلا : كييف تواصل استهداف منشآت البنية التحتية الروسية بما في ذلك المنشآت المدنية في كثير من الأحيان.

كما تابع الكرملين : لا توجد اتصالات بين ألمانيا والجانب الروسي بشأن التحقيق في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب " التيار الشمالي".

وإستكمل : القوات الروسية تنفذ مهامها وتواصل استهداف منشآت البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وزاد : لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن هدنة محتملة تخص الاستهدافات الجوية بين روسيا وأوكرانيا.

وختم الكرملين بيانه قائلا : روسيا لا تزال مهتمة بمواصلة المفاوضات لتحقيق أهدافها السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا.