قائمة المغرب.. استدعاء داري والشيبي لمواجهتي النيجر وزامبيا

أعلن وليد الركراكي، مدرب المغرب، القائمة المستدعاة لمواجهتي النيجر وزامبيا في تصفيات إفريفيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026..

وشهدت القائمة تواجد أشرف داري مدافع الأهلي، ومحمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي الحرار.

المدافعين: نايف أكرد، أشرف حكيمي، عمر الهلالي، محمد الشيبي، جواد الياميق، أشرف داري، سفيان كرواني، آدم ماسينا، يوسف بلعمري.

خط الوسط: بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، أسامة العزوزي، سفيان أمرابط، نائل العيناوي، إلياس بن صغير.

المهاجمين: إبراهيم دياز، إلياس أخوماش، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، حمزة إيجامان، مروان سنادي، شمس الدين طالبي، أمين عدلي.