حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
أخلاق النبي.. طريقة تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته
القانون يقر حصول ذوي الإعاقة على معاشين.. تعرف على الضوابط
فيديوهات فاضحة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر نرمين طارق
10 غارات إسرائيلية على اليمن.. واستهداف قيادات الحوثي في صنعاء
محمود سعد يوجه رسالة لأنغام: “وحشنا صوتك يا نجمة العيلة”
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟
اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية تفتتح المرحلة الثانوية للتعليم الأكاديمي
حقل ألغام .. وزير النقل يكشف كيف تحوّل "غبة البوص" إلى ميناء السخنة العملاق | فيديو
إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ
فيديوهات ميتسكتش عليها | بلاغ عاجل من الزمالك للنائب العام لهذا السبب
أخبار البلد

استجابة فورية لـ"شكاوى الحكومة".. إنقاذ حالات طبية عاجلة للأطفال في المحافظات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بشأن نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية، لعدد من الحالات التي تتطلب تدخلات طبية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استمرار وتنشيط مختلف جهود تلقي ورصد شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين، سعياً لتحقيق أفضل استجابات ممكنة لأصحابها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوها إلى توجيهاته المستمرة للحكومة بتكثيف الجهود في هذا القطاع، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها الشكر لجميع الوزارات والجهات المتعاونة مع المنظومة فى أداء رسالتها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى استمرار منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تأدية دورها لتحقيق تواصل فعال مع مختلف شرائح المجتمع، منوها إلى أن تلك الجهود أثمرت عن تحقيق استجابات متنوعة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وغيرها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة استجابت لعدد من الحالات الطبية والإنسانية العاجلة، التي تلتمس سرعة توفير الرعاية الطبية، مُستعرضًا نماذج من تلك الحالات؛ حيث تضمنت: استغاثة مواطن مقيم بمركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، يعاني نجله البالغ من العمر 15 عامًا من تقوس بالعمود الفقري تسبب في الضغط على الرئة وإعاقة عملية التنفس، وكذا استغاثة مواطن مقيم بقرية المعصرة مركز الفتح محافظة أسيوط، يلتمس توفير محضن لنجل شقيقه حديث الولادة بأي مستشفى حكومي متخصص، خاصًة أنه متواجد بأحد مراكز الحضانات الخاصة على تنفس صناعي منذ ثلاثة أيام دون وعي، ودون معرفة السبب الطبي لذلك.

كما تضمنت نماذج الاستجابات: التعامل مع استغاثة مواطن مقيم بمحافظة القاهرة، يعاني نجل شقيقته حديث الولادة من وجود كيس سحائي أسفل الظهر، وبحاجة لإجراء تدخل جراحي لاستئصاله بأي مستشفى حكومي متخصص، واستغاثة أخري بمحافظة القاهرة أيضا لطفل يعاني من نفس التشخيص، وبحاجة لتدخل جراحى.

واستغاثة مواطن مقيم بالواحات البحرية، محافظة الجيزة، يعاني نجل أحد معارفه حديث الولادة من اضطراب جلدي يسمى الطفل الكولوديوني (الطفل الشمعي)، وبحاجة لنقله لأي مستشفى حكومي متخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وكذا استغاثة مواطن مقيم بمركز قنا، محافظة قنا، تعاني نجلته حديثة الولادة من وجود كيس سحائي مفتوح بالظهر، ومحجوزة بأحد مراكز الحضانات الخاصة، وبحاجة لنقلها لمستشفى حكومي متخصص متوافر به الخدمة الطبية المطلوبة للطفلة، وأخيرا استغاثة مواطن مقيم بقرية المسيد الأبيض، مركز اهناسيا، محافظة بني سويف، يعاني نجله حديث الولادة من انسداد بالمريء، ومحجوز بحضانة بأحد المستشفيات غير المتوفر بها الخدمة الطبية المطلوبة، ويلتمس نقله لأي مستشفى حكومي متخصص لإجراء الجراحة.

الحالات والاستغاثات

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي جهود التنسيق التي تمت لمختلف الحالات والاستغاثات الواردة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية وغيرها، لاستقبالهم وتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية والصحية لهم، من أشعة وتحاليل وفحوصات وإتاحة حضانات، هذا فضلا عن التنسيق لتوفير سيارات اسعاف للنقل من أماكن تواجدهم إلى الأماكن التي تتوافر بها الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع حالاتهم الصحية.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن تلك النماذج تأتي ضمن الاستجابات المتنوعة والمستمرة التي تحققها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مدار اليوم بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وغيرها، حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصحة.

