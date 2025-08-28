الغندور يعلق على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز: مش فاهم

علق الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب الغندور :" اتحاد الكرة مش جايبين الحكم الإسباني فقط اللي حكم قبل كده مباراة الأهلي و بيراميدز لا ده جايبين نفس طاقم التحكيم و نفس الحكم اللي كان موجود علي تقنية الvar.

وأضاف : كمان حكم إسباني و المدير الفني للأهلي إسباني مش فاهم إيه الاختيار ده دون عن كل حكام و جنسيات العالم.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز مساء السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.