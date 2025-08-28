الغندور يهاجم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

هاجم الإعلامي خالد الغندور الحكم الإسباني خافيير روخاس، بعد أنباء تعيينه لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز مساء السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إن يوم السبت هناك مباريات في الدوري الاسباني وكل الدوريات الكبري والغريبة أن الحكم الإسباني لم يتم تعيينه في الدوري الإسباني والوحيد اللي وافق وكان فاضي.

وتابع أن الحكم الإسباني اللي جه مصر قبل كده وكان سئ هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز، ولو بيراميدز ماجاش المباراة اعتراضًا على الحكم هيتم احتساب النتيجة 3 صفر للأهلي مع خصم ثلاث نقاط إضافية، ولا يوجد ظروف طارئة، وهنا ياتي السؤال هو مافيش غير الحكم ده على مستوي العالم.