تمرين ميداني لأجهزة الحماية المدنية.. انتهاء أعمال المؤتمر الأمني العربي في بغداد

اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر انعقد في مدينة بغداد بجمهورية العراق يومي 27 - 28 /8 /2025م، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني الذي افتتح المؤتمر بكلمة قيمة، كما تحدث في حفل الافتتاح كل من: الفريق أول الركن عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية في جمهورية العراق والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وشارك في المؤتمر – الذي عقد باستضافة كريمة من وزارة الداخلية العراقية - ممثلون عن أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: تصور لتمرين ميداني لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، والمستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وخطط الدول الأعضاء للتدخل في مواجهة الكوارث والحوادث الكبرى، ونظر المؤتمر في إنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة، وإنشاء منصة إلكترونية لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية.

ووافق المؤتمر على التصور الخاص لتمرين ميداني لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية لما يتيحه من تبادل للخبرات الفنية والعملية وتحقيق التقارب في المفاهيم التدريبية بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول الأعضاء، وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لإجراء هذا التمرين خلال عام 2026م، بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما طلب منها تنظيم اجتماع دوري لإدارات التدريب في أجهزة الحماية المدنية ـ الدفاع المدني في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وطلب المؤتمر في توصياته من الأمانة العامة إعداد دليل بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدول العربية، والتنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة الحماية المدنية والجهات المعنية بالبيئة في الدول العربية.

كما وافق المؤتمر على إنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة، في نطاق المكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة، ومنصة إلكترونية لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، وطلب من الأمانة العامة إنشاءهما بالاستئناس بالمراكز والمنصات القائمة لدى بعض الدول الأعضاء والهيئات الدولية والإقليمية المعنية.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة كذلك تعميم ما تم استعراضه من أوراق عمل بشأن المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وخطط الدول الأعضاء في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة والعروض القيمة التي قدمت من كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان في مجال التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

وتم على هامش المؤتمر استعراض نتائج مسابقة التوعية والتثقيف في مجال الحماية المدنية (الدفاع المدني)، وتوزيع الشهادات التقديرية على ممثلي الدول الأعضاء الفائزة، كما تم عرض فيلم وثائقي حول فريق البحث والإنقاذ العراقي وآخر حول تاريخ الدفاع المدني في جمهورية العراق.