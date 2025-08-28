قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تمرين ميداني لأجهزة الحماية المدنية.. انتهاء أعمال المؤتمر الأمني العربي في بغداد

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر
مصطفى الرماح

اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر انعقد في مدينة بغداد بجمهورية العراق يومي 27 - 28 /8 /2025م، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني الذي افتتح المؤتمر بكلمة قيمة، كما تحدث في حفل الافتتاح كل من: الفريق أول الركن عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية في جمهورية العراق والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وشارك في المؤتمر – الذي عقد باستضافة كريمة من وزارة الداخلية العراقية - ممثلون عن أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: تصور لتمرين ميداني لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، والمستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وخطط الدول الأعضاء للتدخل في مواجهة الكوارث والحوادث الكبرى، ونظر المؤتمر في إنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة، وإنشاء منصة إلكترونية لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية.

ووافق المؤتمر على التصور الخاص لتمرين ميداني لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية لما يتيحه من تبادل للخبرات الفنية والعملية وتحقيق التقارب في المفاهيم التدريبية بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول الأعضاء، وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لإجراء هذا التمرين خلال عام 2026م، بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما طلب منها تنظيم اجتماع دوري لإدارات التدريب في أجهزة الحماية المدنية ـ الدفاع المدني في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وطلب المؤتمر في توصياته من الأمانة العامة إعداد دليل بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدول العربية، والتنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة الحماية المدنية والجهات المعنية بالبيئة في الدول العربية.

كما وافق المؤتمر على إنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة، في نطاق المكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة، ومنصة إلكترونية لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، وطلب من الأمانة العامة إنشاءهما بالاستئناس بالمراكز والمنصات القائمة لدى بعض الدول الأعضاء والهيئات الدولية والإقليمية المعنية.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة كذلك تعميم ما تم استعراضه من أوراق عمل بشأن المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وخطط الدول الأعضاء في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة والعروض القيمة التي قدمت من كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان في مجال التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

وتم على هامش المؤتمر استعراض نتائج مسابقة التوعية والتثقيف في مجال الحماية المدنية (الدفاع المدني)، وتوزيع الشهادات التقديرية على ممثلي الدول الأعضاء الفائزة، كما تم عرض فيلم وثائقي حول فريق البحث والإنقاذ العراقي وآخر حول تاريخ الدفاع المدني في جمهورية العراق.

الحماية المدنية تمرين ميداني المؤتمر الأمنى العربى بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

خل التفاح

ماذا يحدث للجسم عند تناول خل التفاح قبل النوم

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات |هل يجب على مرضى السكري التوقف عن تناول الأرز الأبيض؟.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

أغلى صقر

رقم خيالي.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

بالصور

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد