رئيس الوزراء اللبناني يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات يونيفيل

رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات يونيفيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أنّ تمديد ولاية يونيفيل يتضمن النظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب القوات الأممية.

وأضاف نواف سلام، أن القرار يتضمن دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها.



وتابع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن القرار أكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف.

