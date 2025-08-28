محمد العدل عن طفلة كيس الشيبسي: موضوعها هيزود المتسولين

علق المنتج محمد العدل، على موقف الطفلة هايدي، صاحبة تريند كيس الشيبسي، وكتب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “موضوع طفلة كيس الشيبسى مش هيزود تعاطف الناس مع الغلابة لكن هيزود المتسولين وهيدعمهم، التسول اصبحت مهنة يمارسها من يملك ومن لا يملك، إشارات المرور مليئة بهم وانتم تدعمون دون وعى هذه المهنة و زيادة اعداد المتسولين (بالمناسبة الشيبسى مقاطعة)”.

خطفت الطفلة الصغيرة «هايدي» التي لا يتعدّ عمرها الثانية عشر عامًا قلوب الناس بتصرفها الإنساني، بعدما قررت التنازل عن رغبتها الشخصية لمساعدة رجل مسن يجلس في الشارع .

وقالت هايدي صاحبة ترند كيس الشيبسي في حديثها لصدي البلد :كنت بجيب فطار ليا انا و ماما شوفت الراجل الغلبان وصعب عليا و قررت اديه اخر خمسة جنيه معايا.

و أضافت :قبل كده شوفت ست بتشحت و صاحب السوبر ماركت زعقلها و مشيت زعلانه فأديتها اخر عشرة جنيه معايا.

و تابعت:ماما و بابا علموني لو لقيت حد بتنمر علي حد ازعقلة و أساعد الناس.

وعن أنتشار الفيديو قالت مكنتش أعرف اني هتشهر لقيت ماما بتصحيني و بتقولي اتشهرتي و الناس شافت عملتي ايه.

و اختتمت حديثها قائلة: لو معانا فلوس وحد محتاجها نساعد الناس و لو مش معانا نقولهم كلمه حلوه حتي من غير ما نضايقهم او نزعقلهم.



قصة طفلة الشيبسي



تسجيل الكاميرات أمام محل سوبر ماركت أظهر الطفلة هايدي طفلة الشيبسي في الفيديو وهي تُعيد كيس "شيبسي" إلى صاحب محل تجاري، مفضلة الاحتفاظ بثمنه لتمنحه لرجل مسن يجلس في الشارع.

وبدأ رواد السوشيال ميديا ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مشاركة الفيديو بكثافة عبر صفحاتهم الشخصية، ومنهم من كتب عبارات يشيد فيها بتربية الطفلة ومدى حُسن أخلاقها وجميل صنيعها.

“يسلم اللي رباكي”.. بهذه الكلمة أشاد الكثيرون بما صنعت الطفلة وإيثارها الرجل المسن المحتاج على نفسها حيث لم يكلفها الأمر سوى الاستغناء عن “كيس شيبسي” قيمته 5 جنيها، لتمنحها للرجل المسن وتغادر دون ضجيج.