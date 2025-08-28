رئيس جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد يخدم 5 محافظات ومفتوح لكل الدول العربية والأفارقة

أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن مركز زراعة الكبد في المنصورة، بدأت فكرته في عام 2018 بتبرع من أحد رجال الاعمال، ولكنه توقف، ولكن لولا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بصرف ما يقرب من نصف مليار جنيه لإستكمال المشروع.

وقال شريف خاطر، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مركز زراعة الكبد في المنصورة، يخدم ما يقرب من 5 محافظات على مستوى الدلتا، ولكنه مفتوح لكل الدول العربية والافارقة ولدينا 170 حالة من الدول الافريقية.

وتابع رئيس جامعة المنصورة، أنه نحتل المركز الثالث على مستوى العالم في زراعة الكبد، مؤكدا أنه لولا تدخل القيادة السياسية ودعمها لما كان يتم هذا المشروع، مؤكدا ان مستشفيات الججامعة تستقبل ما يقرب من 2 مليون مريض سنوياالمواطن يتجاوز ما يقرب في راعة الكبد 600 ألف جنيه.

وأشار شريف خاطر إلى أن جامعة المنصورة تعتبر جامعة دولية، مؤكدا أنه لدينا 61 عالم من جامعة المنصورة من أفضل اساتذة الجامعات على مستوى العالم.