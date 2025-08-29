قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات
شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت
اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط
بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها.. الأزهر يجيب
انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟
السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد
البرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي
حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بجريمة حرب تكشف مشروع الإبادة والتهجير في غزة
شروط حصول ذوي الإعاقة على دعم شهري
عدلي القيعي: رضا عبد العال يعيش حالة من التناقض الخطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس حزب الجيل: احتجاز البطل ميدو محاولة لترهيب المصريين في الخارج

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
علي مكي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تعليقا على أزمة البطل المصري أحمد عبدالقادر "ميدو" في لندن، إن الإفراج عنه جاء نتيجة رؤية واضحة للدولة المصرية التي نفذتها وزارة الخارجية بقيادة الوزير الدكتور بدر عبد العاطي.


وأوضح الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف من احتجاز الشاب المصري كان ترهيب الجاليات المصرية بالخارج وردعها عن مواجهة المخططات التي يدبرها الإخوان وحلفاؤهم في الغرب للنيل من الدولة المصرية وإحباط نجاحاتها في البناء والتنمية.


وأضاف أن تحرك الخارجية المصرية القوي وإصرارها على الإفراج الفوري عن ميدو عكس قرار الدولة الواضح بأنها لن تترك أبناءها بالخارج فريسة لمحاولات استهدافهم، بل ستواجه تلك المخططات بحزم.


وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن أزمة ميدو كشفت تورط مخططات بريطانية وأمريكية برعاية أجهزة استخباراتية متحالفة مع جماعة الإخوان، في محاولة لإعادة إنتاج نفس السيناريو الذي أسقطه الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013 حينما انحاز الجيش المصري لإرادة الشعب وأطاح بحكم الجماعة.


وشدد الشهابي على أن الرأي العام المصري، في الداخل والخارج، يقف مع دولته وقيادته السياسية، وضد كل المحاولات التي تسعى لتشويه صورة الدولة الوطنية.


وأوضح أن ما جرى في لندن يعد فضيحة للدولة البريطانية، إذ كان من المفترض أن تقوم سلطاتها بحماية السفارة المصرية طبقًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا، لكنها بدلًا من ذلك ألقت القبض على الشاب الذي كان يدافع عنها.


وختم الشهابي بالتأكيد، أن ما تحقق يعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية بقيادة وزير الخارجية والدولة المصرية التي أثبتت أنها لا تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها بالخارج.

حزب الجيل ميدو أحمد عبد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

سلطة الحمص

مفيدة ومغذية.. طريقة عمل سلطة الحمص الخضراء

القدم

ريح رجليك .. أسهل طريقة لعمل مساج القدم

سرطان البروستاتا

البروستاتا والقولون.. طعام رخيص يمنع أخطر أنواع السرطان

بالصور

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد