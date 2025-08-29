الزمالك يستعجل اتحاد الكرة لحسم موقف قيد الكيني بارون أوشينج

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يتحرك بشكل مكثف خلال الساعات الأخيرة من أجل إنهاء ملف قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج، موضحًا أن القلعة البيضاء أرسلت استفسارات رسمية إلى اتحاد الكرة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالصفقة.

اتصالات مباشرة مع اتحاد الكرة

أوضح الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن إدارة الزمالك دخلت في اتصالات مع مسؤولي اتحاد الكرة، حيث طلبت سرعة الرد على الخطابات الرسمية التي أرسلها النادي. وجاءت هذه الخطوة رغبة من الإدارة في ضمان قانونية موقف اللاعب قبل إضافته رسميًا إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

تمهيد لضم اللاعب إلى القائمة



وأشار الغندور إلى أن الزمالك يسعى لحسم الملف سريعًا حتى يتمكن اللاعب الكيني من الانضمام إلى قائمة الفريق في الموسم الجاري، والمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للمباريات المقبلة. ويأمل الجهاز الفني أن يتم قيد اللاعب في أسرع وقت للاستفادة من إمكانياته الفنية والبدنية.

الزمالك يراهن على الصفقة الجديدة

يرى مسؤولو الزمالك أن التعاقد مع بارون أوشينج يمثل إضافة قوية للفريق، خاصة في ظل حاجة الأبيض لتدعيم بعض المراكز. كما يسعى النادي إلى إنهاء كل الإجراءات الإدارية في وقت قياسي، حتى لا يتكرر سيناريو التأخير في قيد بعض الصفقات السابقة.

اختتم الغندور تصريحاته بأن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الملف، حيث ينتظر الزمالك الرد الرسمي من اتحاد الكرة لتحديد الموقف النهائي. وفي حال اعتماد القيد بشكل رسمي، سينضم أوشينج مباشرة إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الطويل والمنافسات المحلية والقارية.



