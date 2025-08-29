قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات
شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت
اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط
بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها.. الأزهر يجيب
انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟
السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد
البرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي
حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بجريمة حرب تكشف مشروع الإبادة والتهجير في غزة
شروط حصول ذوي الإعاقة على دعم شهري
عدلي القيعي: رضا عبد العال يعيش حالة من التناقض الخطير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد

حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة على خط المنصورة – بلقاس والعكس، وذلك بعربات "تحيا مصر" ، اعتباراً  من يوم الإثنين الموافق 1 / 9 / 2025 تشغيل قطارات أرقام ( 432 / 433 - 429  / 430 -  436 / 437- 435 / 434 - 440 / 441 - 443 / 444 ) ما بين المنصورة وبلقاس والعكس بعربات تحيا مصر وطبقاً للجدول المرفق . 

ويترتب على ذلك تعديل جداول قطارات أرقام ( 566 – 61 – 489 – 68 – 37 ) طبقاً للجداول المرفقة . 

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة.

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
مشاكل البشرة
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
حلى تراب الملوك
