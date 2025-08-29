السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة على خط المنصورة – بلقاس والعكس، وذلك بعربات "تحيا مصر" ، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 / 9 / 2025 تشغيل قطارات أرقام ( 432 / 433 - 429 / 430 - 436 / 437- 435 / 434 - 440 / 441 - 443 / 444 ) ما بين المنصورة وبلقاس والعكس بعربات تحيا مصر وطبقاً للجدول المرفق .

ويترتب على ذلك تعديل جداول قطارات أرقام ( 566 – 61 – 489 – 68 – 37 ) طبقاً للجداول المرفقة .

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة.