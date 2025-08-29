تجانس وتكامل بين مؤسسات الدولة في انتخابات الشيوخ.. والوعي السياسي يتطور

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الحزبي محمود فهمي، تفاصيل متابعته لسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: “تابعنا منذ اللحظة الأولى انتخابات مجلس الشيوخ وما سبقها من استعدادات وشهدنا حالة من الزخم السياسي حول هذه الانتخابات لأول مرة، وهو ما انعكس بشكل كبير على نسب المشاركة بالمقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت خلال السنوات الماضية”.

وأضاف الكاتب الصحفي محمود فهمي، خلال لقاءه عبر قناة extra live، مع الإعلامية نوران حسان، أنه خلال السنوات الماضية، كانت نسب الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ ليست كبيرة، لكن في هذه الانتخابات شاهدنا وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في الجولة الأولى بعد الإعلان عن النتائج الرسمية، نسبة المشاركة وصلت إلى 17% وهذه تعتبر أكبر نسبة مشاركة في تاريخ انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح أنه إذا نظرنا إلى الفصل التشريعي الأول والانتخابات التي أجريت في عام 2020 فسنجد أن نسبة المشاركة كانت 14%، وفي انتخابات مجلس الشورى 2012 كانت نسبة المشاركة 12%، والانتخابات التي أجريت قبل 2010 كانت نسب المشاركه أقل من 10% وبالتالي هناك وعي لدى المواطن المصري يزداد دائما بأهمية المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأشار إلى أنه كان هناك إقبال من كل فئات المجتمع على انتخابات الشيوخ حيث رصدت وسائل الإعلام تواجد الشباب بنسب كبيرة للمشاركة في العملية السياسية والإدلاء بأصواتهم وهذا يعود إلى النهج الجديد للدولة خلال السنوات الماضية في التعامل مع قضايا الشباب واهتمام الرئيس السيسي بالشباب.

وتابع: الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار السنوات الماضية بدأت حملات توعية للمواطنين ووقعت بروتوكولات تعاون مع مؤسسات كبرى وبدأت تعقد ندوات لتوعية الشباب والمواطنين بممارسة حقهم الدستوري وهذا ما شهدناه في لجان الانتخابات سواء في الجولة الأولى أو جولة الإعادة وبالتالي هناك وعي سياسي يتطور لدى المواطن للمشاركة في العملية السياسية.

وأكد أن الانتخابات البرلمانية هذا العام لها طبيعة مختلفة حيث تجرى وسط تحديات مختلفة تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا ورغم هذه التحديات لكن هناك حرص من قبل الدولة على إقامة الانتخابات بشكل منظم وهناك وعي لدى المواطن بالتحديات التي تواجه الدولة وشاهدنا حرص المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات

داخل 136سفارة وقنصلية في 117 دولة.

ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني والمتابعين رصدوا إقبال المواطنين في المحافظات الحدودية على المقار الانتخابية ووفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كانت نسبه المشاركة الإجمالية للمواطنين حوالي 17% وفي بعض المحافظات الحدودية وصلت نسبه المشاركة إلى أكثر من 20% وهذا يدل على أن هناك وعي لدى المواطن رغم حملات التشويه والتشكيك التي تلاحق الدولة المصرية.

وأوضح أن هناك تضافر كامل وتجانس بين مؤسسات الدولة خلال العملية الانتخابية، وإذا تابعنا انتخابات المصريين في الخارج سنجد تضافر وتكامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لتذليل كافة العقبات لتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم لخروج المشهد الانتخابي بشكل يشرف الدولة المصرية وبالتالي هذا التضافر انعكس على الوعي السياسي لدى المواطن.