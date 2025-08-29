قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تجانس وتكامل بين مؤسسات الدولة في انتخابات الشيوخ.. والوعي السياسي يتطور

محمود فهمي ، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الحزبي
محمود فهمي ، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الحزبي

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الحزبي محمود فهمي، تفاصيل متابعته لسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: “تابعنا منذ اللحظة الأولى انتخابات مجلس الشيوخ وما سبقها من استعدادات وشهدنا حالة من الزخم السياسي حول هذه الانتخابات لأول مرة، وهو ما انعكس بشكل كبير على نسب المشاركة بالمقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت خلال السنوات الماضية”.

وأضاف الكاتب الصحفي محمود فهمي، خلال لقاءه عبر قناة extra live، مع الإعلامية نوران حسان، أنه خلال السنوات الماضية، كانت نسب الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ ليست كبيرة، لكن في هذه الانتخابات شاهدنا وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في الجولة الأولى بعد الإعلان عن النتائج الرسمية، نسبة المشاركة وصلت إلى 17% وهذه تعتبر أكبر نسبة مشاركة في تاريخ انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح أنه إذا نظرنا إلى الفصل التشريعي الأول والانتخابات التي أجريت في عام 2020 فسنجد أن نسبة المشاركة كانت 14%، وفي انتخابات مجلس الشورى 2012 كانت نسبة المشاركة 12%، والانتخابات التي أجريت قبل 2010 كانت نسب المشاركه أقل من 10% وبالتالي هناك وعي لدى المواطن المصري يزداد دائما بأهمية المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأشار إلى أنه كان هناك إقبال من كل فئات المجتمع على انتخابات الشيوخ حيث رصدت وسائل الإعلام تواجد الشباب بنسب كبيرة للمشاركة في العملية السياسية والإدلاء بأصواتهم وهذا يعود إلى النهج الجديد للدولة خلال السنوات الماضية في التعامل مع قضايا الشباب واهتمام الرئيس السيسي بالشباب.

وتابع: الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار السنوات الماضية بدأت حملات توعية للمواطنين ووقعت بروتوكولات تعاون مع مؤسسات كبرى وبدأت تعقد ندوات لتوعية الشباب والمواطنين بممارسة حقهم الدستوري وهذا ما شهدناه في لجان الانتخابات سواء في الجولة الأولى أو جولة الإعادة وبالتالي هناك وعي سياسي يتطور لدى المواطن للمشاركة في العملية السياسية.

وأكد أن الانتخابات البرلمانية هذا العام لها طبيعة مختلفة حيث تجرى وسط تحديات مختلفة تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا ورغم هذه التحديات لكن هناك حرص من قبل الدولة على إقامة الانتخابات بشكل منظم وهناك وعي لدى المواطن بالتحديات التي تواجه الدولة وشاهدنا حرص المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات 
داخل 136سفارة وقنصلية في 117 دولة.

ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني والمتابعين رصدوا إقبال المواطنين في المحافظات الحدودية على المقار الانتخابية ووفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كانت نسبه المشاركة الإجمالية للمواطنين حوالي 17% وفي بعض المحافظات الحدودية وصلت نسبه المشاركة إلى أكثر من 20% وهذا يدل على أن هناك وعي لدى المواطن رغم حملات التشويه والتشكيك التي تلاحق الدولة المصرية.

وأوضح أن هناك تضافر كامل وتجانس بين مؤسسات الدولة خلال العملية الانتخابية، وإذا تابعنا انتخابات المصريين في الخارج سنجد تضافر وتكامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لتذليل كافة العقبات لتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم لخروج المشهد الانتخابي بشكل يشرف الدولة المصرية وبالتالي هذا التضافر انعكس على الوعي السياسي لدى المواطن.

محمود فهمي انتخابات مجلس الشيوخ الانتخابات منظمات المجتمع المدني

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

سلطة الحمص

مفيدة ومغذية.. طريقة عمل سلطة الحمص الخضراء

القدم

ريح رجليك .. أسهل طريقة لعمل مساج القدم

سرطان البروستاتا

البروستاتا والقولون.. طعام رخيص يمنع أخطر أنواع السرطان

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

