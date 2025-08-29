قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يسهل الحياة ولا يغني عن دور الأطباء.. فيديو

البهى عمرو

أكد الدكتور أحمد فوزي، الخبير التكنولوجي، أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعداً في مجالات متعددة مثل إعداد التقارير أو كتابة الرسائل الإلكترونية أو استخراج البيانات، لكنه لا يمكن أن يحل محل الأطباء النفسيين أو يقدم استشارات نفسية أو صحية حقيقية.

وأضاف أحمد فوزي خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فروقاً واضحة بين منصات الذكاء الاصطناعي، حيث يتميز "ديب سيك" في العمليات الحسابية والإحصائية، بينما يتفوق "تشات جي بي تي" في المقارنات وتوليد الإجابات النصية بجودة عالية، مشيراً إلى أن التصنيفات العلمية لهذه الأدوات تعتمد على معايير الاستخدام والأداء.

شدد فوزي على أن الاستخدام الأمثل لهذه النماذج يسهل الحياة اليومية والعملية، لكنه في الوقت نفسه قد يكون خطيراً إذا تحول إلى بديل عن التفاعل الإنساني أو وسيلة للهروب من الواقع.

وأضاف أن بعض المستخدمين يستغلون الذكاء الاصطناعي في الفضفضة أو التعامل مع مشاكلهم النفسية، ما قد يقود في بعض الحالات إلى العزلة أو الاكتئاب إذا لم تتم مراقبته بشكل صحيح. 

الذكاء الاصطناعي صدى البلد الدكتور أحمد فوزي

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

