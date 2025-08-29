خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يسهل الحياة ولا يغني عن دور الأطباء.. فيديو

أكد الدكتور أحمد فوزي، الخبير التكنولوجي، أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعداً في مجالات متعددة مثل إعداد التقارير أو كتابة الرسائل الإلكترونية أو استخراج البيانات، لكنه لا يمكن أن يحل محل الأطباء النفسيين أو يقدم استشارات نفسية أو صحية حقيقية.

وأضاف أحمد فوزي خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فروقاً واضحة بين منصات الذكاء الاصطناعي، حيث يتميز "ديب سيك" في العمليات الحسابية والإحصائية، بينما يتفوق "تشات جي بي تي" في المقارنات وتوليد الإجابات النصية بجودة عالية، مشيراً إلى أن التصنيفات العلمية لهذه الأدوات تعتمد على معايير الاستخدام والأداء.

شدد فوزي على أن الاستخدام الأمثل لهذه النماذج يسهل الحياة اليومية والعملية، لكنه في الوقت نفسه قد يكون خطيراً إذا تحول إلى بديل عن التفاعل الإنساني أو وسيلة للهروب من الواقع.

وأضاف أن بعض المستخدمين يستغلون الذكاء الاصطناعي في الفضفضة أو التعامل مع مشاكلهم النفسية، ما قد يقود في بعض الحالات إلى العزلة أو الاكتئاب إذا لم تتم مراقبته بشكل صحيح.