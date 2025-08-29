لشعر قوي ولامع.. طريقة تحضير بخاخ نواة البلح في المنزل

نواة البلح غنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة المفيدة للشعر والبشرة والصحة العامة، وهذا ما دفع العديد من علامات التجميل، وخاصةً منتجات العناية بالشعر، إلى إضافة نواة البلح إلى العديد من المنتجات .

كما تحتوي نواة البلح على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والريبوفلافين (فيتامين ب2)، مما يُساعد على الحد من تساقط الشعر بفعالية، يُعدّ هذا الحمض الأميني أساسيًا في إنتاج الكيراتين، وهو البروتين المسؤول عن تقوية بصيلات الشعر وزيادة مرونته، أما الريبوفلافين، فيلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة واستعادة وظائف الخلايا ونموها

طريقة تحضير بخاخ الشعر من نواة البلح

ضعي نواة البلح، حبة البركة، الحلبة، الكسبرة، القهوة والشاي في وعاء ماء على النار تغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى يخرج الزيت والعناصر المغذية.

صفي الخليط جيدًا للتخلص من الشوائب.

ضعي زيت الزيتون إلى الخليط بعد التصفية وامزجي جيدًا حتى تتكون خلطة زيت متجانسة.

ضعي الزيت في بخاخ لتسهيل استخدامه على الشعر.

رشي الزيت على فروة الرأس والشعر الجاف أو الرطب.

دلكي فروة الرأس برفق لتحفيز امتصاص العناصر المغذية.

يفضل استخدامه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج