موجودة بالمنزل.. 3 أكلات تساعدك في التخلص من الصداع وألم الرأس

إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والبقاء رطبًا يمكن أن يساعد كثيرًا في الوقاية من الصداع أو تخفيفه.

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فربما تعلم أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تُسبب نوبة، ولكن مع أهمية معرفة ما يجب تجنبه، فإن التركيز على الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي مهم أيضًا: فقد يُساعد ذلك في تقليل عدد أو شدة نوبات الصداع النصفي أو أنواع الصداع الأخرى

أطعمة تساعدك في علاج الصداع

- البطيخ

يحتوي البطيخ أيضًا على نسبة عالية من الماء، فهو في الواقع يتكون من 92% ماء، شرب كميات كبيرة من الماء - سواءً بشرب الماء أو بتناول أطعمة غنية به - يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

كما إن الحصول على كمية كافية من السوائل أمرٌ مهمٌّ لجميع جوانب الصحة، بما في ذلك الصداع النصفي. .

- التوت

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يُساعد على تخفيف ضغط الجيوب الأنفية مع مرور الوقت". التوت الأزرق، والفراولة، والتوت الأسود، وتوت العليق خيارات جيدة

- الزبادي

الزبادي العادي هو غذاء بروبيوتيك يمكنه معالجة كلتا المشكلتين من خلال تعزيز صحة الأمعاء ومصدر للترطيب.