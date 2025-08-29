محافظ الوادي الجديد: وصول وحدات توليد الكهرباء لمركز الفرافرة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن وصول وحدات التوليد التي تم التعاقد عليها من خلال المحافظة بالتنسيق مع شركة طاقة باور لمجمع كهرباء الفرافرة، وجار أعمال الربط الكهربائي بين المولدات والمحولات وخطوط الوقود وباقي الملحقات، تمهيدًا لبدء أعمال البرمجة والتوافق بين الوحدات الجديدة المؤجرة والموجودة بالفعل ووحدات الطاقة الشمسية بالمجمع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمتابعة المستمرة لموقف تدعيم التغذية الكهربائية بمركز الفرافرة، واستمرار جهود قطاع الكهرباء بالوادي الجديد لتأمين استقرار الخدمة والحد من تخفيف الأحمال.