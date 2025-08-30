جامعة حلوان تطلق نظام التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب الجدد

أعلنت جامعة حلوان عن تفعيل نظام إلكتروني متكامل لتسجيل الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي اللازم قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على الطلاب، حيث أصبح بإمكانهم الآن إتمام جميع الخطوات من أي مكان وبشكل آلي بالكامل عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://mede.helwan.edu.eg

ويأتي هذا التطوير تماشيًا مع توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الطلاب وتطوير العملية التعليمية، مشددًا على حرصه على تذليل جميع العقبات أمامهم لتوفير وقتهم وجهدهم وضمان انطلاقة عام دراسي جديد بكل يسر وسهولة.

خطوات التسجيل والإجراءات المطلوبة

تبدأ رحلة الطالب بالدخول على الموقع الرسمي للنظام الإلكتروني، واتباع سلسلة من الخطوات المتتالية بدقة لضمان اكتمال عملية التسجيل بنجاح.



الدفع الإلكتروني:

يبدأ الطالب بدفع قيمة رسوم الكشف الطبي، والبالغة 55 جنيهًا مصريًا، والتي تعد شرطًا أساسيًا لاستكمال باقي الإجراءات.



وفرت الجامعة عدة وسائل دفع رقمية لتناسب جميع الطلاب، وتشمل الدفع عبر ماكينات شركة eFinance، أو من خلال التطبيقات الداعمة للخدمة، بالإضافة إلى الدفع باستخدام البطاقات البنكية أو عبر شركات التحصيل المعتمدة مثل (أمان، فودافون كاش، خدمني، وغيرها).



يحصل كل طالب على "كود دفع" فريد صالح لمدة 24 ساعة فقط، ويتعين عليه إتمام عملية السداد خلال هذه المدة، وفي حال عدم السداد يجب طلب كود جديد من النظام.

التحقق من الهوية:

بعد إتمام الدفع، ينتقل النظام تلقائيًا إلى مرحلة التحقق من الهوية، حيث يُطلب من الطالب إدخال بريد إلكتروني صالح للحصول على "كود تحقق" يُرسل إلى هذا البريد.



ويُنبه الطلاب بضرورة التحقق من مجلد "البريد العشوائي" إذا لم تصل الرسالة فورًا، إذ قد تستغرق عملية الإرسال حتى 5 دقائق.



الاستبيان الطبي:

يعبئ الطالب استبيانًا طبيًا مخصصًا لتسجيل تاريخه المرضي والإجابة عن أسئلة تتعلق بالأمراض المزمنة أو الوراثية.



تسجيل البيانات الشخصية:

يدوّن الطالب بياناته الشخصية بدقة، بما في ذلك بيانات الوالدين والعنوان ورقم الهاتف.



يرفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، واضحة المعالم، وبصيغة JPG أو JPEG، علمًا بأن هذه الصورة ستُطبع على الكارنيه الجامعي.



الإقرار الإلكتروني:

قبل الحفظ، يوقّع الطالب على إقرار إلكتروني يفيد بأن جميع البيانات صحيحة وتحت مسئوليته القانونية.



يقر الطالب أيضا بالموافقة على الخضوع للكشف العشوائي عن المخدرات في أي وقت خلال فترة دراسته وحتى التخرج.



حجز الموعد والطباعة (الخطوة الأخيرة):

يحدد الطالب موعد الكشف الطبي من بين المواعيد المتاحة على النظام، وتظهر له شاشة تحتوي على تفاصيل الحجز كاملة (المكان، التاريخ، والموعد الزمني المحدد).



يشدد على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد.



يطبع الطالب استمارة الحجز والاستبيان الطبي ويحضر بهما في يوم الكشف.



في حال تعذر الحضور، يمكن إعادة جدولة موعد جديد، بشرط أن يتم ذلك بعد مرور الموعد السابق مباشرة عبر صفحة "موعد الحجز" على النظام الإلكتروني.

وبهذه الخطوات، تكون جامعة حلوان قد قدمت لطلابها خدمة رقمية متميزة تُجسد التحول الرقمي الكامل، وتُيسر واحدًا من أهم الإجراءات الاستباقية لبداية العام الدراسي الجديد.