سعداء باختيار الأبيض.. والد ألفينا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك
5 سيارات جديدة انخفضت أسعارها في السوق المصري خلال أغسطس.. بقت بكام؟
إسرائيل تمهد لاجتياح غزة.. خطط لإخلاء المدينة ووقف المساعدات
سحب أرض الزمالك بأكتوبر.. رسالة عاجلة من عمرو أديب للرئيس السيسي ومدبولي
دَمَّر الزمالك وبيهاجم الدولة.. عمرو أديب يفتح النار على مرتضى منصور
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدوا بالحكمة| رسالة نارية من عمرو أديب بسبب سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

عمرو اديب
عمرو اديب
عادل نصار

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة سحب أرض نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر، قائلا "أرض اكتوبر الخاصة بإنشاء نادي الزمالك أمل النادي، والناس عايزة فرصة تتنفس".


 

الزمالك يحاول الوقوف مرة أخرى

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة:"كان لدينا في نادي الزمالك مجالس مختلفة بمشاكل وجاء مجلس الإصلاح ونادي الزمالك يحاول الوقوف مرة أخرى".

وتابع أديب، أن أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر في غاية الأهمية للنادي حتى يعود بقوة مرة أخرى ويقف بقوة، لافتا إلى أنه يجب إعطاء فرصة أخرى من أجل النادي، أرجوكم خدوا بالحكمة.

عمرو أديب الزمالك نادي الزمالك الاعلامي عمرو اديب

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

احمد محسن

برلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاج

الحبس - أرشيفية

كيف واجه قانون الموارد المائية جرائم حفر الأبار

ابراهيم نظير

طلب إحاطة لنقل المعاهد والجامعات خارج الكتل السكانية لتطوير القاهرة الفاطمية

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن في المنزل

طريقة عمل فراخ بالبصل

لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه .. حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح | المكونات وطريقة الاستخدام

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

