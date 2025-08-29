خدوا بالحكمة| رسالة نارية من عمرو أديب بسبب سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة سحب أرض نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر، قائلا "أرض اكتوبر الخاصة بإنشاء نادي الزمالك أمل النادي، والناس عايزة فرصة تتنفس".





الزمالك يحاول الوقوف مرة أخرى

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة:"كان لدينا في نادي الزمالك مجالس مختلفة بمشاكل وجاء مجلس الإصلاح ونادي الزمالك يحاول الوقوف مرة أخرى".

وتابع أديب، أن أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر في غاية الأهمية للنادي حتى يعود بقوة مرة أخرى ويقف بقوة، لافتا إلى أنه يجب إعطاء فرصة أخرى من أجل النادي، أرجوكم خدوا بالحكمة.