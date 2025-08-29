خاص| طؤاري في الاتحاد السكندري لحسم مصير أحمد سامي

يدرس مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد أحمد سلامة، القائم بإعمال رئيس النادي، حسم مصير أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول؛ بعد الهزائم المتتالية التي يتعرض لها زعيم الثغر في بطولة الدوري المصري، رغم توفير كل متطلبات الجهاز الفني.

وفاز إنبي على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

وعلم صدى البلد من أحد المصادر الخاصة داخل الاتحاد السكندري، عن اتجاه مجلس الإدارة لرحيل أحمد سامي، والتعاقد مع مدير فني آخر؛ لتفادي غضب جماهير زعيم الثغر.

وأكد المصدر: “سيتم حسم قرار التعاقد مع مدير فني آخر، ورحيل أحمد سامي عن قيادة زعيم الثغر؛ نظرا لسوء النتائج، على الرغم من تمسك محمد سلامة باستمرار المدرب وإعطائه فرصة أخرى”.