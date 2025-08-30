طريقة عمل فاهيتا الدجاج بصوص الجبن.. بأسهل الخطوات

فاهيتا الدجاج بصوص الجبن من الأكلات الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم، فهي من الأطباق اللذيذة و السريعة.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فاهيتا الدجاج بصوص الجبن، فيما يلي..

مقادير فاهيتا الدجاج بصوص الجبن

● دجاج مسلوق

● سمن

● بصل شرائح

● فلفل ألوان شرائح

● بهارات دجاج

● زيتون شرائح

● جبنة رومي

● جبنة شيدر

● كريمة طهي





طريقة تحضير فاهيتا الدجاج بصوص الجبن

يشوح الدجاج مع السمن و البصل

يضاف الفلفل وبهارات الدجاج و زيتون

ثم تضاف الجبنة الشيدر والرومي و قليل من الكريمة

و تقدم