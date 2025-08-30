طريقة عمل فاهيتا الدجاج بصوص الجبن.. بأسهل الخطوات

فاهيتا الدجاج بصوص الجبن من الأكلات الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم، فهي من الأطباق اللذيذة و السريعة.
قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فاهيتا الدجاج بصوص الجبن، فيما يلي..
مقادير فاهيتا الدجاج بصوص الجبن
● دجاج مسلوق
● سمن
● بصل شرائح
● فلفل ألوان شرائح
● بهارات دجاج
● زيتون شرائح
● جبنة رومي
● جبنة شيدر
● كريمة طهي
طريقة تحضير فاهيتا الدجاج بصوص الجبن
يشوح الدجاج مع السمن و البصل
يضاف الفلفل وبهارات الدجاج و زيتون
ثم تضاف الجبنة الشيدر والرومي و قليل من الكريمة
و تقدم