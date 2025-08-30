فيريرا يجتمع بصلاح مصدق .. ويؤكد : أثق في قدراته

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع المغربي صلاح مصدق مدافع الأبيض خلال الآونة الأخيرة.

وأكد المدير الفني للاعب أنه يثق في قدراته جيدًا ويعتمد عليه في أكثر من مركز، وهو ما جعله يدفع به أحيانًا في مركز خط الوسط.

وشدد يانيك فيريرا في حديثه مع اللاعب على منحه فرصة أكبر في المباريات المقبلة، وأكد على تمسكه باستمراره مع الأبيض.

وفي سياق متصل ينتظم اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، وعقب المران سيختار الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا للقاء المقبل.

ويفتقد الفريق في مباراة وادي دجلة لخدمات كل من نبيل عماد دونجا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأحمد ربيع للإصابة.

ويحل الزمالك ضيفًا على وادي دجلة في التاسعة مساء غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.