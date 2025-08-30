قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران توقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي

نورهان خفاجي

وقعت مصر للطيران-الناقل الوطني المصري، وشركة هواوي، الرائدة في توفير حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اتفاقية لدعم مبيعات هواوي على خطوط شبكة مصر للطيران، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم، تهدفان إلى تعزيز التزام الشركتين بدعم التنمية الاقتصادية في مصر، بحيث تصبح مصر للطيران الناقل الجوي لموظفي هواوي حول العالم، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول فى المقر الإداري لمصر للطيران بالقاهرة، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشراكة مع شركة هواوي تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ستضيف قيمة حقيقية لمصر للطيران، موضحًا أن هذا التعاون يمكن مصر للطيران من الاستفادة من أحدث حلول التكنولوجيا والاتصالات الذكية التي تقدمها هواوي في دعم خطط التحول الرقمي لمصر للطيران، بما ينعكس إيجابيا على تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتحسين تجربة العملاء عبر مختلف مراحل السفر، وأضاف عادل أن دمج خبرات مصر للطيران العريقة في مجال الطيران مع الابتكارات الرقمية الرائدة لهواوي سيفتح أفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، وجذب شرائح متنوعة من المسافرين، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية وتقديم حلول أكثر مرونة للعملاء.

كما أكد الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أثناء كلمته التي ألقاها خلال الحفل بأن "اليوم يشهد على بداية تعاون عالمي بين كيانين كبيرين، إن هذه الاتفاقية تجمع ما بين قوة شبكة خطوط مصر للطيران حول العالم وبين ابتكارات شركة هواوي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وأضاف عليان "تضمن اتفاقية البيع العالمية لموظفي هواوي مجموعة من الخدمات الحصرية على شبكة خطوطنا التي تمتد إلى أكثر من 80 نقطة حول العالم، كما تتزامن هذه الاتفاقية مع خطط مصر للطيران لتحديث الأسطول بهدف تقديم خدمات أكثر تميزًا لعملائنا."

هذا وقد وقع الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية و السيدة لانج تساو نائب رئيس هواوي لقطاع رحلات الأعمال العالمية اتفاقية لتعزيز مبيعات هواوي على خطوط شبكة مصر للطيران، كما وقع المهندس ياسر عمران رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران ودو يونج، النائب الأول لرئيس هواوي مصر مذكرة تفاهم ثانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، حيث سيمكن مصر للطيران من الاستفادة من حلول هواوي الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الأداء التشغيلي، ورفع جودة تجربة العملاء، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، بما يدعم دفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران المصري.

ومن جانبها ذكرت لانج تساو، نائب رئيس هواوي لقطاع رحلات الأعمال العالمية، "يسعدنا أن نعلن عن هذا التعاون الجديد من خلال شركة Smartcom التابعة لهواوي، والتي تُعد واحدة من أبرز الشركات في قطاع السفر في الصين، وتسهم شركتنا إلى تسهيل سفر ءالاف المسافرين يوميًا، مما يعكس قدرتنا على تقديم خدمات موثوقة وفعالة، ليس فقط لهواوي بل لمجتمع الأعمال في الصين بأكمله، ومن خلال الشراكة مع مصر للطيران نطمح إلى تعزيز الربط بين الصين وأفريقيا، وتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي ودعم التبادل الثقافي، هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى تحسين خدمات السفر للأعمال بل تسهم أيضًا في تمكين المسافرين الأفراد من استكشاف مصر بتاريخها العريق، وثقافتها المتنوعة، وكرم ضيافتها، بما يعزز الروابط الإنسانية بين الشعوب من خلال مزيج من التجارة والقيم الحضارية". 

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال دو يونج، النائب الأول لرئيس هواوي مصر، "على مدار 25 عامًا تفخر هواوي بكونها شريكًا رئيسيًا في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث كان لها دور فاعل في دعم التحول الرقمي، ومن خلال تعاوننا الوثيق مع القطاعين الحكومي والخاص، نلتزم بدعم الابتكار وتعزيز التقدم، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة ومهمة ضمن التزامنا المستمر تجاه السوق المصرية، ومن خلال توظيف حلول هواوي الرقمية المتقدمة، سنساهم في تحديث أنظمه مصر للطيران، وتحسين جودة خدماتها، وضمان قدرتها على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية."

