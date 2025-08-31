كريم حسن شحاتة: عماد النحاس هو الأفضل لخلافة ريبيرو

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته أن عماد النحاس هو الأفضل لقيادة الجهاز الفني للأهلي حال رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي.

وتابع كريم حسن شحاته في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم ,المذاع على قناة الحياة : عماد النحاس قدم اداء جيد للأهلي في المباريات التى خاضها مع الأهلي وقاد الفريق للحصول في الحصول على بطولة الدوري.

مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجّل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.