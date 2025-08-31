قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
أصل الحكاية

خطوة جديدة.. لماذا تصدر اللاعب يوسف حسن الترند؟

يوسف حسن
يوسف حسن

أعلن نادي ليفلز، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، تعاقده رسميا مع المهاجم يوسف حسن، لاعب الزمالك السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

حسن لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى ليفيلز لدعم صفوفه بالموسم الجديد

ويعد يوسف حسن من المواهب البارزة في الكرة المصرية، حيث نشأ في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وصعد للفريق الأول، كما قاد المنتخب الأولمبي تحت قيادة المدير الفني روجيرو ميكالي.

 ورغم ابتعاده عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة، قرر خوض تجربة جديدة مع ليفيلز بحثا عن فرصة أكبر للمشاركة واكتساب خبرات إضافية.

تصريحات رئيس نادي ليفيلز

رحب سيد عبد العزيز، رئيس نادي ليفيلز، بالصفقة، مؤكدًا أن التعاقد مع يوسف حسن يمثل إضافة قوية للفريق، قائلاً:"يوسف لاعب صغير السن لكنه يمتلك إمكانيات فنية مميزة وخبرة اللعب لنادٍ بحجم الزمالك، ونحن على ثقة بأنه سيكون أحد العناصر المهمة في مشوارنا نحو المنافسة على الصعود للدوري الممتاز".

وأضاف أن سياسة النادي تعتمد على الاستثمار في العناصر الشابة ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم، معربا عن يقينه بأن اللاعب سيكون أحد نجوم الفريق في المرحلة المقبلة.

يوسف حسن يوجه الشكر لإدارة ليفيلز على الثقة

من جانبه، أعرب يوسف حسن عن امتنانه لإدارة ليفيلز ورئيس النادي على الثقة التي منحوه إياها، مؤكداً أنه سيبذل أقصى ما لديه ليكون عند حسن الظن ويساهم في تحقيق طموحات الفريق.

محطات في مسيرة اللاعب

خاض يوسف حسن 4 مباريات فقط مع الفريق الأول للزمالك قبل أن تبعده الإصابات ويقرر فسخ عقده في صيف 2024.

في عام 2020، كشف وكيل اللاعبين خالد الزيات أن اللاعب تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي مطلع 2021.

وبهذه الخطوة، يفتح المهاجم الواعد صفحة جديدة مع ليفيلز، ساعيا لاستعادة بريقه وإثبات قدراته في منافسات دوري الدرجة الثانية.

