عبد الحميد حسن عن ريبيرو: مش هو ده اللي يدرب الأهلي

أكد عبد الحميد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو يتحمل مسؤولية خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

وأوضح عبد الحميد حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج 'الماتش' على قناة صدى البلد، أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد منح ريبيرو كافة الصلاحيات، ولكنه يرى أنه ليس المدرب المناسب لقيادة الفريق، قائلاً: "مش هو ده اللي يدرب الأهلي".

وأضاف عبد الحميد حسن، أن لاعبي الأهلي يبدون وكأنهم مقيدون فنيًا داخل الملعب، مما يؤكد أن الفريق بحاجة إلى مدرب كبير يستطيع التعامل مع هذه التحديات.



وعن هجوم الجماهير على اللاعبين، حذر عبد الحميد حسن من أن غضب الجمهور قد يؤثر سلبًا على أداء اللاعبين في الملعب، قائلاً: "اللاعب لو حس إن الجمهور غضب منه مش هيشوف أمامه في الملعب وهيروح تركيزه"، في إشارة إلى أن الضغط الجماهيري قد يسبب تشتيتًا للاعبين ويؤدي إلى نتائج عكسية.

