رمضان السيد: عماد النحاس الأفضل لتدريب الأهلي في الوقت الحالي

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن عماد النحاس المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعد الأفضل لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة في حال رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" عماد النحاس قاد فريق الأهلي في أخر مباريات بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي في مرحلة ما بعد السويسري مارسيل كولر ونجح في تحقيق ٦ انتصارات متتالية والفوز ببطولة الدوري".



وواصل:" من وجهة نظري أن عماد النحاس الأفضل لتدريب الأهلي في الوقت الحالي ويجب توجيه الشكر إلى خوسيه ريبيرو في أقرب وقت ".

وقد كشف الإعلامي خالد الغندور عن اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي خوسية ريبيرو و كتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: كابتن محمود الخطيب يجتمع مع ريبيرو.