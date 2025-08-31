جامعة جنوب الوادي الأهلية تصدر مجلة البحوث والمراجعات العلمية

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية، إطلاق "مجلة البحوث والمراجعات العلمية" في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها البحثية والأكاديمية على المستويين المحلي والدولى.



قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن المجلة تأتي كخطوة نوعية لدعم حركة البحث العلمي، عبر نشر أبحاث ودراسات أصيلة في مختلف التخصصات، تشمل العلوم الأساسية والبيئية، الهندسية، الطبية، العلوم الإنسانية.

وأضاف عكاوى، بأن المجلة تُسهم في توفير منصة مفتوحة ومجانية لنشر البحوث المحكمة بما يتماشى مع قواعد النشر العالمية، الأمر الذي يعزز من حضور الجامعة في التصنيفات الدولية.



و أكد الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي، بأن هيئة التحرير تضم نخبة من الأساتذة والعلماء من جامعات مصرية وعربية ودولية، بما يثري التجربة البحثية ويمنح المجلة بعدًا أكاديميًا عالميًا.



وأشار النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادى الأهلية، إلى أن المجلة تلتزم بأعلى معايير الجودة والشفافية في عملية التحكيم والنشر، بما يجعلها رافدًا مهمًا للباحثين في مختلف مجالات المعرفة، مضيفاً بأن الجامعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إتاحة المعرفة العلمية الرصينة، وتشجيع التعاون البحثي العابر للتخصصات والحدود، بما يتوافق مع رؤيتها نحو التميز والريادة العلمية.