في المستشفى.. الفنان حسن العدل يطلب من الجمهور الدعاء لزوجته
توضيح عاجل بشأن نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية
أسيست مرموش ليس كافيا.. مانشستر سيتي يخسر من برايتون بالبريميرليج
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
محافظات

جامعة جنوب الوادي الأهلية تصدر مجلة البحوث والمراجعات العلمية

مجلة البحوث والمراجعات العلمية
مجلة البحوث والمراجعات العلمية
يوسف رجب

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية، إطلاق "مجلة البحوث والمراجعات العلمية" في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها البحثية والأكاديمية على المستويين المحلي والدولى.
 

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن المجلة تأتي كخطوة نوعية لدعم حركة البحث العلمي، عبر نشر أبحاث ودراسات أصيلة في مختلف التخصصات، تشمل العلوم الأساسية والبيئية، الهندسية، الطبية، العلوم الإنسانية.

وأضاف عكاوى، بأن المجلة تُسهم في توفير منصة مفتوحة ومجانية لنشر البحوث المحكمة بما يتماشى مع قواعد النشر العالمية، الأمر الذي يعزز من حضور الجامعة في التصنيفات الدولية.
 

و أكد الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي، بأن هيئة التحرير تضم نخبة من الأساتذة والعلماء من جامعات مصرية وعربية ودولية، بما يثري التجربة البحثية ويمنح المجلة بعدًا أكاديميًا عالميًا.
 

وأشار النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادى الأهلية، إلى أن المجلة تلتزم بأعلى معايير الجودة والشفافية في عملية التحكيم والنشر، بما يجعلها رافدًا مهمًا للباحثين في مختلف مجالات المعرفة، مضيفاً بأن الجامعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إتاحة المعرفة العلمية الرصينة، وتشجيع التعاون البحثي العابر للتخصصات والحدود، بما يتوافق مع رؤيتها نحو التميز والريادة العلمية.

جامعة جنوب الوادي جنوب الوادي الأهلية مجلة البحوث البحث العلمي التصنيفات الدولية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

وفاة ترامب

فيديو «نبوءة وفاة ترامب» يثير الجدل على تيك توك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: تجنب إقراض صديق

بالصور

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المتهمين

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

