خبير تكنولوجيا المعلومات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أداة دعم للقرار الطبي

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تلقي النصائح الطبية والاستشارات هو نموذج جديد يستخدمه المواطنين ويزيد الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديه حجم كبير جدًا من المعلومات قادرة على التحليل والربط بينها لإصدار الإجابات.

وأشار «عزام»، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي البسيطة تقدم إجابات أقرب إلى الحقيقة ويؤكد دائمًا هذه الإجابات غير مدققة وتعتبر في مجال المعلومات العامة وليس بديل عن استشارة الطبيب، موضحًا أن التطور في الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال الطبي يتم استخدامه كنوع من أنواع أدوات دعم اتخاذ القرار ويساعد الطبيب في اتخاذ القرار الأسرع والأدق في الحالات الطارئة.

وشدد على أنه يساعد على اتخاذ القرار في المجال الطبي بناءً على الفحوصات والملفات والتحاليل الطبية، مؤكدًا أنه على المستوى الاحترافي لابد أن يكون التعامل من قبل الطبيب مع هذه التطبيقات وليس المواطن العادي، قائلًا: «بيستخدم من قبل الأطباء في اتخاذ القرار السريع والأدق.. بناء على المعلومات الطبية القائمة على حالة المريض وتاريخه المرضي وسنه وجنسه والجينات، وهو الاستخدام بطريقة احترافية».

وتابع: «في استخدام احترافي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ويحدث من قبل الأطباء.. يستخدمه المواطنين العاديين للتجهيز لاستشارة طبيب والاطمئنان على حالتهم فقط».