قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من تناول الشوفان المنقوع طوال الليل.. يسبب هذه المشكلات
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025
هل تأثم الأم إذا تكاسلت عن تنبيه ابنها للصلاة؟.. الإفتاء توضح
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025
زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
هل يجوز إخراج الزكاة بشراء حلوى المولد النبوي للفقراء؟.. الإفتاء ترد
اليوم.. بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا المعلومات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أداة دعم للقرار الطبي

الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات
الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات
علي مكي

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تلقي النصائح الطبية والاستشارات هو نموذج جديد يستخدمه المواطنين ويزيد الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديه حجم كبير جدًا من المعلومات قادرة على التحليل والربط بينها لإصدار الإجابات.

وأشار «عزام»، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي البسيطة تقدم إجابات أقرب إلى الحقيقة ويؤكد دائمًا هذه الإجابات غير مدققة وتعتبر في مجال المعلومات العامة وليس بديل عن استشارة الطبيب، موضحًا أن التطور في الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال الطبي يتم استخدامه كنوع من أنواع أدوات دعم اتخاذ القرار ويساعد الطبيب في اتخاذ القرار الأسرع والأدق في الحالات الطارئة.

وشدد على أنه يساعد على اتخاذ القرار في المجال الطبي بناءً على الفحوصات والملفات والتحاليل الطبية، مؤكدًا أنه على المستوى الاحترافي لابد أن يكون التعامل من قبل الطبيب مع هذه التطبيقات وليس المواطن العادي، قائلًا: «بيستخدم من قبل الأطباء في اتخاذ القرار السريع والأدق.. بناء على المعلومات الطبية القائمة على حالة المريض وتاريخه المرضي وسنه وجنسه والجينات، وهو الاستخدام بطريقة احترافية».

وتابع: «في استخدام احترافي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ويحدث من قبل الأطباء.. يستخدمه المواطنين العاديين للتجهيز لاستشارة طبيب والاطمئنان على حالتهم فقط».

محمد عزام خبير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

طقس الغد.. حرارة مرتفعة واضطراب بالملاحة البحرية

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق غدًا

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يستقبل السيناتور “كريس فان هولن” والسيناتور “جيف ميركلي” عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الخارجية يستقبل السيناتور “كريس فان هولن” والسيناتور “جيف ميركلي” عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي

أرشيفية

الرئيس الصيني يفتتح قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة واسعة من قادة أوراسيا

أرشيفية

إعلام عبري: اجتماع بمكتب نتنياهو لبحث مواجهة الأسطول المتجه نحو غزة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد