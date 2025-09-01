مدرب وادي دجلة: الفوز على الزمالك يعطينا دفعة معنوية كبيرة

أعرب مصطفى شبيطة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، مساء أمس الأحد 31 أغسطس 2025.

وخسر الزمالك أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2 على ستاد السلام في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز ليفرط في فرصة اقتناص صدارة جدول ترتيب الدوري ويمنحها للمصري البورسعيدي الذي اكتسح كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة.

وقال مصطفى شبيطة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: حققنا فوزاً ثميناً ومستخقاً على الزمالك رغم التأخر في النتيجة خلال أحداث الشوط الأول بهدف ناصر ماهر ، وأهدرنا العديد من الفرص بعد تسجيل الهدف الثاني وكان بإمكاننا تسجيل عدد أكبر من الأهداف.

وأضاف: الفوز على الزمالك سيعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين خلال فترة التوقف الدولي ، خاصةً أنه الإنتصار الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة الرابعة على زد.

وتابع: وادي دجلة عانى من سوء التوفيق في مباراتي إنبي وبتروجت بالجولتين الثانية والثالثة ، ولم نكن نستحق الخسارة ، وكنا الطرف الأفضل خلال المباراتين.