تحذير عاجل من تناول الشوفان المنقوع طوال الليل.. يسبب هذه المشكلات
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025
هل تأثم الأم إذا تكاسلت عن تنبيه ابنها للصلاة؟.. الإفتاء توضح
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025
زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
هل يجوز إخراج الزكاة بشراء حلوى المولد النبوي للفقراء؟.. الإفتاء ترد
اليوم.. بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
شريف أشرف: الزمالك غاب ذهنيا أمام دجلة.. وخسارة الأهلي غير مبررة

أبدى شريف أشرف، لاعب الزمالك الأسبق، دهشته من الأداء الذي ظهر به لاعبو الفريق الأبيض خلال مواجهة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، مؤكدًا أن الفريق افتقد التركيز الذهني والنفسي بشكل كبير خاصة في الشوط الثاني.

قال أشرف، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "لم أفهم ماذا حدث للاعبي الزمالك على المستوى الذهني أمام دجلة، الفريق كان مطالب بتأمين تقدمه بهدف آخر بعد الشوط الأول، لكنه تراجع بشكل غريب وكأنه لم يذهب إلى أرض الملعب في الشوط الثاني".

وأضاف: "جميع اللاعبين لم يظهروا بمستواهم الطبيعي، ولا يوجد أي مبرر للتراجع بهذا الشكل، خاصة وأن الفريق يحتاج إلى حصد أكبر عدد من النقاط في الدور الأول من أجل المنافسة بقوة على اللقب".

تساءل لاعب الزمالك الأسبق عن غياب بعض العناصر في الفريق، قائلًا: "أين محمود جهاد من المشاركة مع الفريق؟ اللاعب يستحق فرصة لإثبات قدراته".

وعن قمة الأهلي وبيراميدز، علق أشرف: "خسارة الأهلي لم تكن منطقية، خاصة أن بيراميدز كان يعاني من غيابات مؤثرة، لكن الأحمر لم يقدم أفضل مستوياته على الرغم من امتلاكه عناصر قادرة على صنع الفارق".

