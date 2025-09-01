أزمة جديدة في الزمالك.. فيريرا يهدد ناصر منسي بالاستبعاد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجه تحذير شديد اللهجة للمهاجم ناصر منسي، بسبب زيادة وزنه، مهددًا باستبعاده من المباريات خلال الفترة المقبلة، إذا لم يلتزم ببرنامج التأهيل البدني.

ويأتي هذا التحذير عقب خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجهاز الفني وضع برنامجا تدريبيا خاصا لناصر منسي خلال فترة التوقف الدولي، بهدف إنقاص وزنه واستعادة لياقته البدنية الكاملة قبل استئناف المباريات الرسمية.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى هزيمة واحدة.