قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسي: مصر صدرت 6.8 مليون طن حاصلات زراعية منذ بداية العام
صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة
روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 بفضل الدلتا الجديدة.. فيديو
إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات مصرية
طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز شخص على مقدمة سيارة بالسيدة زينب
النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
عبد الحميد معالي خارج حسابات الزمالك خلال المباريات المقبلة
إخلاء سبيل سائق قطار ركاب الضبعة ومساعده على ذمة القضية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. من هي الفئات التي ستدفع 1000 جنيه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يونس موسى ينضم إلى أتالانتا على سبيل الإعارة من ميلان

يونس موسى
يونس موسى
القسم الرياضي

انضم يونس موسى، لاعب المنتخب الأمريكي، إلى أتالانتا على سبيل الإعارة من ميلان قبل فترة وجيزة من إغلاق سوق الانتقالات يوم الاثنين.

لم يُفصح أيٌّ من الفريقين في الدوري الإيطالي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية إيطالية ذكرت أن أتالانتا دفع أربعة ملايين يورو مقابل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث يحق له حينها شراء لاعب خط الوسط مقابل 24 مليون يورو.

وُلد موسى في نيويورك لكنه نشأ في إيطاليا وإنجلترا، وشارك في معظم مباريات ميلان منذ انضمامه من فالنسيا قبل عامين.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في ما يقرب من 50 مباراة مع المنتخب الأمريكي منذ ظهوره الأول في عام 2020. وكان مؤهلًا أيضًا للعب مع إنجلترا وإيطاليا وغانا.

احتل أتالانتا المركز الثالث في الموسم الماضي، لكنه يعاني منذ رحيل المدرب جيان بييرو جاسبريني إلى روما بعد تسع سنوات في منصبه. وتعادل الفريق في مباراتيه في الدوري ضد بيزا الصاعد حديثًا وبارما.

ويستضيف أتالانتا فريق ليتشي في الدوري الإيطالي يوم 14 سبتمبر، بعد فترة التوقف الدولي، قبل أن يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب.

يونس موسى المنتخب الأمريكي ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد موسي

أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي بغزو الصحراء أنقذتنا من أزمة انعدام الأمن الغذائي.. فيديو

ترامب

روبرت أرليت: ترامب يسعى لفرض سلطته عبر تقليص عدد مستشاريه

غزة

البرغوثي: ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

بالصور

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

فيديو

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد