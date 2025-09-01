يونس موسى ينضم إلى أتالانتا على سبيل الإعارة من ميلان

انضم يونس موسى، لاعب المنتخب الأمريكي، إلى أتالانتا على سبيل الإعارة من ميلان قبل فترة وجيزة من إغلاق سوق الانتقالات يوم الاثنين.

لم يُفصح أيٌّ من الفريقين في الدوري الإيطالي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية إيطالية ذكرت أن أتالانتا دفع أربعة ملايين يورو مقابل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث يحق له حينها شراء لاعب خط الوسط مقابل 24 مليون يورو.

وُلد موسى في نيويورك لكنه نشأ في إيطاليا وإنجلترا، وشارك في معظم مباريات ميلان منذ انضمامه من فالنسيا قبل عامين.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في ما يقرب من 50 مباراة مع المنتخب الأمريكي منذ ظهوره الأول في عام 2020. وكان مؤهلًا أيضًا للعب مع إنجلترا وإيطاليا وغانا.

احتل أتالانتا المركز الثالث في الموسم الماضي، لكنه يعاني منذ رحيل المدرب جيان بييرو جاسبريني إلى روما بعد تسع سنوات في منصبه. وتعادل الفريق في مباراتيه في الدوري ضد بيزا الصاعد حديثًا وبارما.

ويستضيف أتالانتا فريق ليتشي في الدوري الإيطالي يوم 14 سبتمبر، بعد فترة التوقف الدولي، قبل أن يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب.