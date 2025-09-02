قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز الوادي الجديد.. المحافظة تواصل المشروعات والمبادرات الخدمية والتنموية بالمراكز ونشوب حريق بمزرعة نخيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

 
الوادي الجديد تواصل المشروعات والمبادرات الخدمية والتنموية بمراكز المحافظة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  اليوم الإثنين استمرار التوسع في الخدمات والمبادرات للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ونفذت محافظة الوادي الجديد، سلسلة من الأنشطة والجهود الميدانية التي نفذتها الوحدات المحلية، بهدف دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

مركز الخارجة.. دعم غذائي وحملات خدمية
وأطلقت الوحدة المحلية بالخارجة مبادرات متنوعة شملت استمرار طرح الخضر والفاكهة واللحوم عبر منافذ بيع بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما جرى تنفيذ حملة صيانة شاملة لكشافات الليد المزودة بأسماء الله الحسنى شمال المدينة، بما ساعد على رفع كفاءة الإنارة العامة وإبراز الطابع الحضاري للشوارع.

وعلى صعيد التنمية المجتمعية، شهدت قرية المنيرة حملات نظافة وصيانة لخطوط المياه، إضافة إلى متابعة دورية للمخابز والأسواق. 

كما تواصلت أعمال النظافة والتجميل بقرى الجزائر وصنعاء والمستقبل، بجانب عقد ندوات للتعريف بفرص التمويل ودعم المشروعات الإنتاجية للشباب والأهالي.

مركز الداخلة.. بنية تحتية ونظافة مكثفة
ونفذت الوحدة المحلية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حملات مكثفة بمحيط المدارس في مدينة موط وعدد من القرى، تضمنت رفع المخلفات وتسوية الطرق وإنشاء مظلات انتظار لخدمة الطلاب والمارة.

كما شهدت مدينة موط حملة نظافة موسعة طالت ميادين رئيسية، منها ميدان المستشفى وميدان الشبان المسلمين وميدان مسجد خاتم المرسلين.

وفي مجال الدعم الغذائي، درى تدشين منافذ بيع الخضر والفاكهة والأسماك والدواجن في العمل بأسعار مناسبة، مع توفير منتجات غذائية بقرى غرب الموهوب.

أما في ملف البنية التحتية، فقد جرى استكمال تطوير مدخل موط الشرقي وموقف الميكروباص المجاور للمجمع الإسلامي، بجانب استمرار العمل بخط الطرد لمشروع الصرف الصحي الممتد من العوينة إلى الراشدة، وإنشاء منتزه عام بقرية بدخلو ليكون متنفسًا للأهالي.


مركز بلاط.. استعدادات للعام الدراسي ومشروعات خدمية
شهدت مدينة بلاط والقرى التابعة لها (ذخيرة – تنيدة – مرزوق – عين عيش) حملات نظافة موسعة شملت رفع المخلفات وصيانة المطبات الصناعية.

كما استمرت مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتوفير الخضر والفاكهة والدواجن بأسعار أقل من السوق، في إطار الجهود المبذولة لدعم الأسر.

واستعدادًا للعام الدراسي الجديد، جرى متابعة أعمال دهان الفصول وصيانة المدارس بالتعاون مع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة بمحيط المدارس وتسوية الطرق المحيطة لضمان بيئة آمنة للطلاب.

وعلى صعيد البنية التحتية، استُكمل تطوير مدخل مدينة بلاط وعدد من الطرق الداخلية، مع استمرار العمل في مشروعات الصرف الصحي بقرى تنيدة وأولاد عبدالله، وصيانة خطوط ومحطات المياه بقرى البشندي،  كما ساهمت الجهود المجتمعية في إنشاء متنزهات ومساحات خضراء بعدد من القرى.

نشوب حريق بمزرعة نخيل بقرية بدخلو بالوادي الجديد


نشب منذ قليل حريق فى منطقة زراعات نخيل  بقرية بدخلو التابعه لمركز. الداخله بالوادى الجديد  دون أي خسائر في الأرواح أو وقوع  أية إصابات.

،

كان مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بزراعات نخيل بقرية بدخلو ، ما أسفر عن التهام النيران لعدد كبير من أشجار النخيل، وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وذلك بعد اشتعال النيران وارتفاع السنة اللهب بسبب نشاط الرياح، وجرى الدفع بعربات الإطفاء وسيارات نقالى المياه من الوحدات المحلية لدعم وحدات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد مبادرات فعاليات

