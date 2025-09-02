قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار اليوم تراجعا في البنوك مقابل الجنيه المصري تراجع مع أول تعاملات اليوم  الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 .


 

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم  

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.52 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم 

48.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم 

48.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم 

48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم  

50.31 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية،  تنمية الصادرات) نحو 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار.

الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان) نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، العقاري المصري العربي) نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية)  لنحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي الأول، كريدى أجريكول، البركة، الكويت الوطني) نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك ليسجل نحو  48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار البنك المركزي

